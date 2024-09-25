Воины Национальной гвардии уничтожили российский "Урал", который вез вражескую пехоту на позиции. ВИДЕО
Бойцы подразделения ударных БАЛА "Гострі картузи" Национальной гвардии Украины уничтожили российский "Урал", который вез вражескую пехоту на позиции под селом Липцы.
Видео боевой работы бойцы обнародовали в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, есть выжившие петухи, но мы активно работаем над решением этой проблемы", - добавили в заметке.
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інакше вони вбиватимуть українців 🤬
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fp9vqz/robert_madyar_of_ukraines_birds_of_madyar_drone/