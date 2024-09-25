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Воины Национальной гвардии уничтожили российский "Урал", который вез вражескую пехоту на позиции. ВИДЕО

Бойцы подразделения ударных БАЛА "Гострі картузи" Национальной гвардии Украины уничтожили российский "Урал", который вез вражескую пехоту на позиции под селом Липцы.

Видео боевой работы бойцы обнародовали в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, есть выжившие петухи, но мы активно работаем над решением этой проблемы", - добавили в заметке.

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Автор: 

армия РФ (19340) уничтожение (6995) Национальная гвардия (2127)


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Всіх рашинських окупантів потрібно вбивати ,
інакше вони вбиватимуть українців 🤬
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25.09.2024 22:17 Ответить
Отличное видео от Мадьяра с комментариями:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fp9vqz/robert_madyar_of_ukraines_birds_of_madyar_drone/
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26.09.2024 01:04 Ответить
👍
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26.09.2024 12:59 Ответить
 
 