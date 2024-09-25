Воїни Національної гвардії знищили російський "Урал", який віз ворожу піхоту на позиції. ВIДЕО
Бійці підрозділу ударних БаЛА "Гострі картузи" Національної гвардії України знищили російський "Урал", який віз ворожу піхоту на позиції під селом Липці.
Відео бойової роботи бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На жаль, є виживші півні, але ми активно працюємо над вирішенням цієї проблеми", - додали у дописі.
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інакше вони вбиватимуть українців 🤬
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fp9vqz/robert_madyar_of_ukraines_birds_of_madyar_drone/