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Воїни Національної гвардії знищили російський "Урал", який віз ворожу піхоту на позиції. ВIДЕО

Бійці підрозділу ударних БаЛА "Гострі картузи" Національної гвардії України знищили російський "Урал", який віз ворожу піхоту на позиції під селом Липці.

Відео бойової роботи бійці оприлюднили  у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На жаль, є виживші півні, але ми активно працюємо над вирішенням цієї проблеми", - додали у дописі.

Дивіться: Воїни 82 ОДШБр атакують дроном-камікадзе російську МТЛБ у Вовчанську. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) знищення (7322) Національна гвардія (1541)


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Всіх рашинських окупантів потрібно вбивати ,
інакше вони вбиватимуть українців 🤬
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25.09.2024 22:17 Відповісти
Отличное видео от Мадьяра с комментариями:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fp9vqz/robert_madyar_of_ukraines_birds_of_madyar_drone/
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26.09.2024 01:04 Відповісти
👍
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26.09.2024 12:59 Відповісти
 
 