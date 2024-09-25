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Воїни 82 ОДШБр атакують дроном-камікадзе російську МТЛБ у Вовчанську. ВIДЕО

Оператори підрозділу Wild Division 82-ої окремої десантно-штурмової Буковинської бригади знищили МТЛБ окупантів у Вовчанську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований фрагмент атаки дрона-камікадзе на ворожу бронемашину разом з особовим складом.

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Автор: 

знищення (7322) 82 окрема десантно-штурмова бригада (63)


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Воїни 82 ОДШБр атакують дроном-камікадзе російських ЛГБТ у Вовчанську. ВIДЕО
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26.09.2024 10:19 Відповісти
МТЛБ - металобрухт
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26.09.2024 13:02 Відповісти
 
 