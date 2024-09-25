Воїни 82 ОДШБр атакують дроном-камікадзе російську МТЛБ у Вовчанську. ВIДЕО
Оператори підрозділу Wild Division 82-ої окремої десантно-штурмової Буковинської бригади знищили МТЛБ окупантів у Вовчанську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований фрагмент атаки дрона-камікадзе на ворожу бронемашину разом з особовим складом.
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Воїни 82 ОДШБр атакують дроном-камікадзе російських ЛГБТ у Вовчанську. ВIДЕО