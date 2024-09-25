Воины 82-й ОДШБр атакуют дроном-камикадзе российскую МТЛБ в Волчанске. ВИДЕО
Операторы подразделения Wild Division 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады уничтожили МТЛБ оккупантов в Волчанске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликован фрагмент атаки дрона-камикадзе на вражескую бронемашину вместе с личным составом.
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Воїни 82 ОДШБр атакують дроном-камікадзе російських ЛГБТ у Вовчанську. ВIДЕО