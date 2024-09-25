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Воины 82-й ОДШБр атакуют дроном-камикадзе российскую МТЛБ в Волчанске. ВИДЕО

Операторы подразделения Wild Division 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады уничтожили МТЛБ оккупантов в Волчанске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликован фрагмент атаки дрона-камикадзе на вражескую бронемашину вместе с личным составом.

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уничтожение (6995) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (63)


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Правильний заголовок статті такий:

Воїни 82 ОДШБр атакують дроном-камікадзе російських ЛГБТ у Вовчанську. ВIДЕО
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26.09.2024 10:19 Ответить
МТЛБ - металобрухт
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26.09.2024 13:02 Ответить
 
 