Силы обороны атаковали позиции противника, вражеские укрытия, системы связи и радиоразведки, а также остановили штурм оккупантов. ВИДЕО

Еженедельно экипажи БпЛА 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" уничтожают десятки вражеских укрытий и фортификаций, единиц техники, личного состава и вооружения врага.

На этот раз украинские защитники атаковали позиции противника, вражеские укрытия, системы связи и радиоразведки. Бойцы отработали по пехотным позициям, укрытиях оккупантов. Также воины остановили российские штурмы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"За каждым вылетом стоят часы работы и планирования, работы инженеров, планировщиков и командиров, а также волонтеров и донаторов, которые помогают обеспечивать подразделения", - добавили бойцы.

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