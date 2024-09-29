Силы обороны атаковали позиции противника, вражеские укрытия, системы связи и радиоразведки, а также остановили штурм оккупантов. ВИДЕО
Еженедельно экипажи БпЛА 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" уничтожают десятки вражеских укрытий и фортификаций, единиц техники, личного состава и вооружения врага.
На этот раз украинские защитники атаковали позиции противника, вражеские укрытия, системы связи и радиоразведки. Бойцы отработали по пехотным позициям, укрытиях оккупантов. Также воины остановили российские штурмы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"За каждым вылетом стоят часы работы и планирования, работы инженеров, планировщиков и командиров, а также волонтеров и донаторов, которые помогают обеспечивать подразделения", - добавили бойцы.
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