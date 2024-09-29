Украинские защитники уничтожили российский танк Т-72Б3 стоимостью 52 миллиона рублей. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Привид Хортиці" 2-го батальона оперативного назначения 15-й бригады "Кара-Даг" уничтожили российский танк Т-72Б3.

Видео боевой работы появилось на телеграм-канале подразделения, сообщает Цензор.НЕТ.

"52 миллиона рублей превращаются в обломки за несколько секунд. Танк Т-72Б3, который должен был бы быть гордостью российской армии, встречает свою судьбу через украинские войска. Точный выстрел, и броня уже не спасает от справедливости. Стоимость танка - миллионы, а жизни наших людей - неоценимы - это не просто уничтоженная техника, это еще один символ несокрушимости украинского народа", - прокомментировали видеозапись в подразделении.

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