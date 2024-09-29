Украинские защитники уничтожили российский танк Т-72Б3 стоимостью 52 миллиона рублей. ВИДЕО
Бойцы подразделения "Привид Хортиці" 2-го батальона оперативного назначения 15-й бригады "Кара-Даг" уничтожили российский танк Т-72Б3.
Видео боевой работы появилось на телеграм-канале подразделения, сообщает Цензор.НЕТ.
"52 миллиона рублей превращаются в обломки за несколько секунд. Танк Т-72Б3, который должен был бы быть гордостью российской армии, встречает свою судьбу через украинские войска. Точный выстрел, и броня уже не спасает от справедливости. Стоимость танка - миллионы, а жизни наших людей - неоценимы - это не просто уничтоженная техника, это еще один символ несокрушимости украинского народа", - прокомментировали видеозапись в подразделении.
Топ комментарии
+13 Макар #591193
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+7 Wlad West
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+3 Ivan Ivan #403337
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готові платити 20т зелених.
На кого розрахована ця "калькуляція"? Це в Америці ціна танка вимірюється в доларах, а в Німеччині -- у євро. А на болотах вона вимірюється наявністю і фізичним станом уральських рабів, які за миску похльобки будуть скручувати чи плавити ті танки в режимі 24/7, якщо рабовласник накаже. Причому з руд і вугілля, яке лежить там же, в землі.
52 млн. рублів, це приблизно 54 тис. доларів США.
ВИ СЕРЙОЗНО???
Спеціально загуглив - ціна цього танка близько 4 млн. доларів США.