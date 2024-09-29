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Украинские защитники уничтожили российский танк Т-72Б3 стоимостью 52 миллиона рублей. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Привид Хортиці" 2-го батальона оперативного назначения 15-й бригады "Кара-Даг" уничтожили российский танк Т-72Б3.

Видео боевой работы появилось на телеграм-канале подразделения, сообщает Цензор.НЕТ.

"52 миллиона рублей превращаются в обломки за несколько секунд. Танк Т-72Б3, который должен был бы быть гордостью российской армии, встречает свою судьбу через украинские войска. Точный выстрел, и броня уже не спасает от справедливости. Стоимость танка - миллионы, а жизни наших людей - неоценимы - это не просто уничтоженная техника, это еще один символ несокрушимости украинского народа", - прокомментировали видеозапись в подразделении.

Также смотрите: Силы обороны уничтожили вражеские БпЛА "Zala", "Молния", а также FPV-дроны оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

танк (2260) уничтожение (7023) Национальная гвардия (2134)


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Топ комментарии
+13
Обговорювати втрати виключно в контексті їх вартості рафінований примітивізм.
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29.09.2024 11:04
+7
******** уволили комбрига 72-й бригады полковника Винника, который два года оборонял Вугледар, не давал русне захватить город..
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29.09.2024 11:08
+3
Це всього лиш один елітний автомобіль. 500 тис баксів.
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29.09.2024 11:10
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Обговорювати втрати виключно в контексті їх вартості рафінований примітивізм.
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29.09.2024 11:04 Ответить
Так, даремно рахувати їхні втрати в грошах,як що вони любому моськовському алкашу за контракт
готові платити 20т зелених.
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29.09.2024 11:26 Ответить
*******.
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29.09.2024 13:15 Ответить
******** уволили комбрига 72-й бригады полковника Винника, который два года оборонял Вугледар, не давал русне захватить город..
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29.09.2024 11:08 Ответить
за те що довго не відбиває його?
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29.09.2024 12:00 Ответить
Ага, у буденного.
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29.09.2024 12:42 Ответить
Це всього лиш один елітний автомобіль. 500 тис баксів.
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29.09.2024 11:10 Ответить
Оцінка вартості? Хто оцінював? МО орди? Так вони там такого набрешуть. Як мінімум половина грошей - вкрадені.
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29.09.2024 11:16 Ответить
Джавелин стоит 245 тыс баксов.
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29.09.2024 11:44 Ответить
І шо?
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29.09.2024 11:46 Ответить
Ну сама ракета коштувала раніше 175000$, при збільшенні виробництва ціна впала.
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29.09.2024 11:59 Ответить
ПТРК одноразовый.
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29.09.2024 12:17 Ответить
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29.09.2024 12:28 Ответить
В екіпажу пушна тваринка
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29.09.2024 11:18 Ответить
>> ...вартістю 52 мільйони рублів.

На кого розрахована ця "калькуляція"? Це в Америці ціна танка вимірюється в доларах, а в Німеччині -- у євро. А на болотах вона вимірюється наявністю і фізичним станом уральських рабів, які за миску похльобки будуть скручувати чи плавити ті танки в режимі 24/7, якщо рабовласник накаже. Причому з руд і вугілля, яке лежить там же, в землі.
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29.09.2024 12:04 Ответить
Сумніваюся що цей радянських мотлох коштує навіть 50 тисяч доларів.
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29.09.2024 16:45 Ответить
Щось у автора з математикою дуже туго. Ще й десяток разів повторив одну й ту ж лабуду.
52 млн. рублів, це приблизно 54 тис. доларів США.
ВИ СЕРЙОЗНО???
Спеціально загуглив - ціна цього танка близько 4 млн. доларів США.
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30.09.2024 21:21 Ответить
 
 