Враг концентрирует основные усилия на Покровском направлении, бьет КАБами по позициям ВСУ, - спикер НГУ Музычук
На Покровском направлении зафиксировано большое количество артиллерийских и авиационных обстрелов. За сутки произошло более 40 боевых столкновений.
Об этом спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук сказал в эфире телеканала "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что украинские воины выполняют задачи вдоль всей линии фронта, в частности на участках, где противник концентрирует свои основные усилия.
"В течение этих суток самым активным направлением остается Покровское. Именно на Покровском направлении противник концентрирует главные усилия. На этом направлении произошло более 40 боевых столкновений. Военнослужащие Нацгвардии успешно отбили 9 попыток штурмов противника", - рассказал Музычук.
По словам представителя Нацгвардии, на Покровском направлении существенных изменений в характере действий противника нет.
"Россияне продолжают осуществлять штурмы малыми пехотными группами численностью от двух до четырех человек. Иногда для усиления могут привлекать более крупные подразделения, однако общая тенденция остается неизменной. Происходит большое количество артиллерийских и авиационных обстрелов, с помощью которых противник пытается создать условия для продвижения своей пехоты и проведения штурмов", - отметил Музычук.
Военный добавил, что российские оккупанты применяют авиацию, нанося удары управляемыми авиабомбами как по позициям ВСУ, так и по населенным пунктам.
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