Враг продолжает атаковали Покровскую громаду артиллерией и FPV-дронами, 2 человека погибли и еще 2 ранены

Российские захватчики в течение суток ударили по селу Лисовка и юго-западной части Покровска. Ночью обстреляли центральную часть города на поселок Шевченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Покровская ГВА.

Вчера, 29 сентября, в 09:00 в результате артобстрела с. Лысовка погиб 37-летний мужчина. Около 11.00 состоялся вражеский обстрел юго-западной части Покровска.

В ночь с 29 на 30 сентября в зоне поражения оказалась центральная часть города Покровск. Значительным разрушениям подверглись частный дом, административное здание и учреждение культуры.

Около полуночи под обстрелом находился и поселок Шевченко. В результате обстрела повреждено 5 частных домов, огнем уничтожено 3. При обследовании одного из разрушенных домохозяйств установлено, что 1 человек погиб. Ранения получили женщина 1961 г.р. и мужчина 1987 г.р.

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