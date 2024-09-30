Ворог продовжує атакували Покровську громаду артилерією та FPV-дронами, 2 людини загинуло та ще 2 - поранено

Російські загарбники протягом доби вдарили по селу Лисівка та південно-західну частину Покровська. Вночі обстріляли центральну частину міста на селище Шевченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Покровська МВА.

Вчора, 29 вересня, о 09:00 внаслідок артобстрілу с. Лисівка загинув 37-річний чоловік. Близько 11.00 відбувся ворожий обстріл південно-західної частини Покровська

У ніч з 29 на 30 вересня у зоні ураження опинилась центральна частина міста Покровськ. Значних руйнувань зазнали приватний будинок, адміністративна будівля та заклад культури.

Близько опівночі під обстрілом перебувало і селище Шевченко. В наслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків, вогнем знищено 3. При обстеженні одного зі зруйнованих домогосподарств встановлено, що 1 людина загинула. Поранення отримали жінка 1961 р.н. та чоловік 1987 р.н.

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