Ворог продовжує атакували Покровську громаду артилерією та FPV-дронами, 2 людини загинуло та ще 2 - поранено
Російські загарбники протягом доби вдарили по селу Лисівка та південно-західну частину Покровська. Вночі обстріляли центральну частину міста на селище Шевченко.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Покровська МВА.
Вчора, 29 вересня, о 09:00 внаслідок артобстрілу с. Лисівка загинув 37-річний чоловік. Близько 11.00 відбувся ворожий обстріл південно-західної частини Покровська
У ніч з 29 на 30 вересня у зоні ураження опинилась центральна частина міста Покровськ. Значних руйнувань зазнали приватний будинок, адміністративна будівля та заклад культури.
Близько опівночі під обстрілом перебувало і селище Шевченко. В наслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків, вогнем знищено 3. При обстеженні одного зі зруйнованих домогосподарств встановлено, що 1 людина загинула. Поранення отримали жінка 1961 р.н. та чоловік 1987 р.н.
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