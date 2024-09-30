Росія хоче експортувати вугілля з окупованого Донбасу до Індії та Китаю

Російська компанія "Торговий дім "Донське вугілля" планує вже у жовтні розпочати експорт вугілля з окупованого Донбасу.

Про це заявив перший заступник окупаційної адміністрації так званої "ДНР" Андрій Чєртков, передає російське інформагентство РБК.

Гендиректор російської компанії Олег Князєв уточнив, що переговори про експорт вугілля з окупованих українських територій нібито ведуть із потенційними покупцями з Китаю, Індії, Ірану, Узбекистану та Малайзії.

За словами джерел агентства, незаконний експорт вугілля можуть налагодити через порти окупованого Маріуполя, Таганрога та Ростова-на-Дону, а також залізницею через Азербайджан та Іран. Експортувати продукцію через далекосхідні порти не планують через потенційну конкуренцію з російським вугіллям.

Російську компанію "Торговий дім "Донське вугілля" зареєстрували у липні 2020 року в Ростові-на-Дону. З 4 квітня 2024 року компанія на 100% належить підприємцю Миколі Казакову. У 2020–2023 роках частками у ній володіли Віталій Донченко та Олександр Маслюк, щодо яких Україна запровадила санкції.

У лютому 2024 року окупаційна адміністрація Донеччини передала цій компанії в оренду п'ять вугільних шахт: "Самсонівську-Західну", "Довжанську-Капітальну", "Комсомольську", імені Вахрушева та імені Фрунзе. У червні компанія отримала в оренду ще п'ять шах: "Молодогвардійську", "Червоний партизан", "Харківську", "Суходільську-Східну" та ім'я Баракова.

До 2015 року шахти "Молодогвардійська", "Суходільська-Східна" та імені Баракова належали ПАТ "Краснодонвугілля" холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова. Шахти "Червоний партизан" та "Харківська" входили до українського ДП "Свердловантрацит".

Проблеми вугільної галузі Росії

Як повідомлялося, за підсумками першого півріччя 2024 року вугільна промисловість Росії стала збитковою. За даними Росстату, її сальдований фінансовий результат склав мінус 7,1 млрд руб. Більше половини вугільних компаній стали збитковими, а сукупні втрати зросли в 3,4 раза, до 93,7 млрд руб.

За словами голови Міненерго РФ Сергєя Цивільова, в першому півріччі доподатковий прибуток вугільної галузі обвалився на 97%, тобто більш ніж у 33 рази.

Російська вугільна промисловість підходить до "важкої кризи", попереджала у квітні комісія Держради Росії з енергетики. За її оцінками, галузь перебуває в стані касового розриву (коли платежі, що надходять менше, ніж відтоки з рахунків), а до кінця року її негативний грошовий потік досягне 450 млрд руб.

Раніше повідомлялося, що російсько-китайський проєкт із освоєння найбільшого в Забайкаллі Зашуланського вугільного родовища залишився без фінансування через обмеження Китаєм транскордонних платежів із Росією.

У середині липня стало відомо, що російські експортери вугілля та металів продовжують відчувати проблеми з вивезенням своєї продукції за кордон. Так, за підсумками січня-липня цього року морський експорт вугілля з Росії впав на 11,4%, а чорних металів – на 15,7%.

Також повідомлялося, що частка збиткових вугільних підприємств у Росії перевищила 52%, експорт вугілля скоротився на 12%.