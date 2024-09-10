Прибуток обвалився в 33 рази: Російська влада попередила про загрозу фінансового краху вугільної галузі
Російські вугільні компанії 2024 року зіткнулися з різким погіршенням фінансового стану.
Про це повідомив голова Міненерго РФ Сергєй Цивільов, передає The Moscow Times.
За словами Цивільова, в першому півріччі доподатковий прибуток вугільної галузі обвалився на 97%, тобто більш ніж у 33 рази.
Сальдований результат вугільної промисловості – однієї з найбільших сировинних галузей російської економіки, яка включає понад 30 мономіст і 650 тис. зайнятих (з урахуванням суміжних підприємств), – за січень-червень і зовсім став негативним: за даними Росстату, збитки вугільників становили 7,1 млрд руб., а в мінус спрацювали більше половини компаній сектору (51,4%).
"Прибуток вугільної галузі до податків за підсумками року може знизитися практично у 15-17 разів", – попередив Цивільов.
Він додав, що вугільний імпорт із Росії почав скорочувати Китай – найбільший імпортер, який минулого року придбав близько 100 млн тонн.
"За підсумками першого півріччя експорт вугілля з РФ до Китаю знизився на 8%, до 45,5 млн. тонн. Зараз ми перебуваємо на плато, різкого зростання не очікується", – визнав Цивільов.
Він пояснив, що справа в тому, що Китай запровадив мита на російське вугілля. При цьому інші постачальники – Індонезія та Австралія – не потрапили під них, оскільки входять до зони вільної торгівлі з Китаєм.
За січень-липень вугільний експорт із Росії просів на 11,4%, до 112,6 млн тонн, а вугільники почали скорочувати видобуток – на 4,4% в річному вираженні, за даними Росстату на липень.
Вугільникам більше не по кишені додаткові податки, які уряд запровадив для галузі в 2022 році, щоб наповнити військовий бюджет. Йдеться про експортне курсове мито, повідомив Цивільов: воно було покликане вилучити надприбутки, яких у галузі більше немає.
"Зважена донастройка механізмів оподаткування, яка робилася б з урахуванням фактичної кон'юнктури, критично важлива для російських компаній, що опинилися під найжорсткішими санкціями", – заявив міністр.
Російська вугільна промисловість підходить до "важкої кризи", попереджала у квітні комісія Держради з енергетики. За її оцінками, галузь перебуває в стані касового розриву (коли платежі, що надходять менше, ніж відтоки з рахунків), а до кінця року її негативний грошовий потік досягне 450 млрд руб.
Раніше повідомлялося, що російсько-китайський проєкт із освоєння найбільшого в Забайкаллі Зашуланського вугільного родовища залишився без фінансування через обмеження Китаєм транскордонних платежів із Росією.
У середині липня стало відомо, що російські експортери вугілля та металів продовжують відчувати проблеми з вивезенням своєї продукції за кордон. Так, за підсумками січня-липня цього року морський експорт вугілля з Росії впав на 11,4%, а чорних металів – на 15,7%.
Також повідомлялося, що частка збиткових вугільних підприємств у Росії перевищила 52%, експорт вугілля скоротився на 12%.
До того стало відомо, що обсяг індійського імпорту вугілля з Росії скоротився за три місяці по травень включно, тоді як поставки зі США зросли. Трейдери пояснювали це зниженням конкурентоспроможності російських поставок.
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... а санкціі только на пользу
Взагалі шахта Засядько - це УНІКАЛЬНЕ родовище тому там може бути ВСЕ
коли бажаєте привести якийсь ТИПОВИЙ приклад в вугільній галузі - краще Засядька не тревожте.
Вибачте, якщо різко.
Недавно дивився відео Казанського з Донецька де він стверджував що ця шахта працює.
Якщо її реально закрили - то більше вугільної галузі на бамбасі немає.
Після приходу Кучми, повернувся в Україну і його ще нагородили.
Так само є прізвища у тих хто:
- продав на метал перший у Світі (після Греції) за водотонажем торговий флот УРСР;
- продав другий у Світі по кількості авіа-перевезень повітряний вантажний флот;
У кожного порізаного на метал заводу або проданого в Азію-Африку літака і танка, є прізвище особи яка це зробила.
Це ахмєтова витівки. Це він так допомагає Україні, вірогідно. Перехоплює засрашинські контракти на постачання вугілля в Індію. Нагадую: з 2008 року Ахмєтов в США володіє і розвиває United Coal Company, яка має видобуток, нібито, на рівні 4-6% всієї добичі вугілля в США. Бачте, який "патріот" України! Аж з 2008 року передбачив, що Україні знадобиться допомога. Крєпкій хозяйствєннік. ****.