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Новини
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Прибуток обвалився в 33 рази: Російська влада попередила про загрозу фінансового краху вугільної галузі

уголь

Російські вугільні компанії 2024 року зіткнулися з різким погіршенням фінансового стану.

Про це повідомив голова Міненерго РФ Сергєй Цивільов, передає The Moscow Times.

За словами Цивільова, в першому півріччі доподатковий прибуток вугільної галузі обвалився на 97%, тобто більш ніж у 33 рази.

Сальдований результат вугільної промисловості – однієї з найбільших сировинних галузей російської економіки, яка включає понад 30 мономіст і 650 тис. зайнятих (з урахуванням суміжних підприємств), – за січень-червень і зовсім став негативним: за даними Росстату, збитки вугільників становили 7,1 млрд руб., а в мінус спрацювали більше половини компаній сектору (51,4%).

"Прибуток вугільної галузі до податків за підсумками року може знизитися практично у 15-17 разів", – попередив Цивільов.

Він додав, що вугільний імпорт із Росії почав скорочувати Китай – найбільший імпортер, який минулого року придбав близько 100 млн тонн.

"За підсумками першого півріччя експорт вугілля з РФ до Китаю знизився на 8%, до 45,5 млн. тонн. Зараз ми перебуваємо на плато, різкого зростання не очікується", – визнав Цивільов.

Він пояснив, що справа в тому, що Китай запровадив мита на російське вугілля. При цьому інші постачальники – Індонезія та Австралія – не потрапили під них, оскільки входять до зони вільної торгівлі з Китаєм.

За січень-липень вугільний експорт із Росії просів на 11,4%, до 112,6 млн тонн, а вугільники почали скорочувати видобуток – на 4,4% в річному вираженні, за даними Росстату на липень.

Вугільникам більше не по кишені додаткові податки, які уряд запровадив для галузі в 2022 році, щоб наповнити військовий бюджет. Йдеться про експортне курсове мито, повідомив Цивільов: воно було покликане вилучити надприбутки, яких у галузі більше немає.

"Зважена донастройка механізмів оподаткування, яка робилася б з урахуванням фактичної кон'юнктури, критично важлива для російських компаній, що опинилися під найжорсткішими санкціями", – заявив міністр.

Російська вугільна промисловість підходить до "важкої кризи", попереджала у квітні комісія Держради з енергетики. За її оцінками, галузь перебуває в стані касового розриву (коли платежі, що надходять менше, ніж відтоки з рахунків), а до кінця року її негативний грошовий потік досягне 450 млрд руб.

Раніше повідомлялося, що російсько-китайський проєкт із освоєння найбільшого в Забайкаллі Зашуланського вугільного родовища залишився без фінансування через обмеження Китаєм транскордонних платежів із Росією.

У середині липня стало відомо, що російські експортери вугілля та металів продовжують відчувати проблеми з вивезенням своєї продукції за кордон. Так, за підсумками січня-липня цього року морський експорт вугілля з Росії впав на 11,4%, а чорних металів – на 15,7%.

Також повідомлялося, що частка збиткових вугільних підприємств у Росії перевищила 52%, експорт вугілля скоротився на 12%.

До того стало відомо, що обсяг індійського імпорту вугілля з Росії скоротився за три місяці по травень включно, тоді як поставки зі США зросли. Трейдери пояснювали це зниженням конкурентоспроможності російських поставок.

Автор: 

росія (14194) вугілля (1896)


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Топ коментарі
+8
Щоб ви там усі обвалились ...
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10.09.2024 08:54
+6
Отак воно і працює. Я казав ***** "курочка по зьорнишку тук, тук, тук", от тільки тепер викльовують у самого *****...
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10.09.2024 08:43
+2
"...обсяг індійського імпорту вугілля з Росії скоротився за три місяці по травень включно, тоді як поставки зі США зросли"

Це ахмєтова витівки. Це він так допомагає Україні, вірогідно. Перехоплює засрашинські контракти на постачання вугілля в Індію. Нагадую: з 2008 року Ахмєтов в США володіє і розвиває United Coal Company, яка має видобуток, нібито, на рівні 4-6% всієї добичі вугілля в США. Бачте, який "патріот" України! Аж з 2008 року передбачив, що Україні знадобиться допомога. Крєпкій хозяйствєннік. ****.
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10.09.2024 10:31
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Отак воно і працює. Я казав ***** "курочка по зьорнишку тук, тук, тук", от тільки тепер викльовують у самого *****...
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10.09.2024 08:43 Відповісти
Не зрозумів? Один лише бамбас кормив вугіллям ВСЮ Європу
... а санкціі только на пользу
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10.09.2024 12:49 Відповісти
Памятаєте такиго жирного жидка Фімку Звягільського? Того що прилетів в Ізраїль з 2,5 тонни доларів? Так от він на шахту Засядько отримував величезні дотації на видобуток вугілля. Але вугілля за копійки завозив з Кузбасу, де воно видобувається відкритим способом. І так "Дамбас карміл Украіну". Шахти працювали! Видобували з 1000 метрів 10-15% відсотків від ттого що продавали державі. З початком війни возити з Кузбасу вугілля стало складно, а видобувати з глибоких шахт збитково. От і настав піпєць імітації вугільної галузі. Шахти стоять. Усі.
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10.09.2024 16:09 Відповісти
шахта Засядько - сама прибуткова шахта на бамбасі - працює і зараз - це одиничний приклад
Взагалі шахта Засядько - це УНІКАЛЬНЕ родовище тому там може бути ВСЕ
коли бажаєте привести якийсь ТИПОВИЙ приклад в вугільній галузі - краще Засядька не тревожте.
Вибачте, якщо різко.
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10.09.2024 16:24 Відповісти
Шахту Засядько остаточно закрили ще в січні 2023 року рішенням "уряду ДНР". "Інвестори" з ********** напевно вже вивезли залишки вцілілого обладнання, а решту порізали на метал. Шахта не була прибутковою, бо дуже глибока, але там були якісь залишки дефіцитного "некоксуючого" вугілля. Шахта існували лише на паері для "кормлєнія" власника - Фіми Звягільсккого. Фіма здох від ковіду, ожиріння і старості... В 1981 спускався в цю шахту разом з артистами театру Франко для яких влаштували пропагандистську екскурсію.
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11.09.2024 05:26 Відповісти
Дякую за інформацію - не знав.
Недавно дивився відео Казанського з Донецька де він стверджував що ця шахта працює.
Якщо її реально закрили - то більше вугільної галузі на бамбасі немає.
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11.09.2024 12:04 Відповісти
Шахтарі це той "оспіваний совком пролєтаріат". Був враженим коли дізнався що професійна підготовка шахтаря займає всього 9 днів...
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11.09.2024 15:35 Відповісти
Пам'ятаємо. Це той що при Кравчуку продав весь запас авіаційного кєросіну колишньої УРСР. Звалив в Ізраіль.
Після приходу Кучми, повернувся в Україну і його ще нагородили.

Так само є прізвища у тих хто:
- продав на метал перший у Світі (після Греції) за водотонажем торговий флот УРСР;
- продав другий у Світі по кількості авіа-перевезень повітряний вантажний флот;

У кожного порізаного на метал заводу або проданого в Азію-Африку літака і танка, є прізвище особи яка це зробила.
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10.09.2024 23:28 Відповісти
Щоб ви там усі обвалились ...
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10.09.2024 08:54 Відповісти
І що? У нас, в Україні, вугільна галузь, давно вже гавкнулася, і нічого - живі.
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10.09.2024 08:58 Відповісти
Хм, коли кажуть ''збільшилося в два рази, отже збільшилося на 100%''.А ось як може зменшитися ''в 33 рази'', і ще щось там залишитися?
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10.09.2024 09:08 Відповісти
Та і куй з ним
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10.09.2024 10:16 Відповісти
"...обсяг індійського імпорту вугілля з Росії скоротився за три місяці по травень включно, тоді як поставки зі США зросли"

Це ахмєтова витівки. Це він так допомагає Україні, вірогідно. Перехоплює засрашинські контракти на постачання вугілля в Індію. Нагадую: з 2008 року Ахмєтов в США володіє і розвиває United Coal Company, яка має видобуток, нібито, на рівні 4-6% всієї добичі вугілля в США. Бачте, який "патріот" України! Аж з 2008 року передбачив, що Україні знадобиться допомога. Крєпкій хозяйствєннік. ****.
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10.09.2024 10:31 Відповісти
Куйло роби Ротердам+!!!
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10.09.2024 12:49 Відповісти

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