Прибуток обвалився в 33 рази: Російська влада попередила про загрозу фінансового краху вугільної галузі

Російські вугільні компанії 2024 року зіткнулися з різким погіршенням фінансового стану.

Про це повідомив голова Міненерго РФ Сергєй Цивільов, передає The Moscow Times.

За словами Цивільова, в першому півріччі доподатковий прибуток вугільної галузі обвалився на 97%, тобто більш ніж у 33 рази.

Сальдований результат вугільної промисловості – однієї з найбільших сировинних галузей російської економіки, яка включає понад 30 мономіст і 650 тис. зайнятих (з урахуванням суміжних підприємств), – за січень-червень і зовсім став негативним: за даними Росстату, збитки вугільників становили 7,1 млрд руб., а в мінус спрацювали більше половини компаній сектору (51,4%).

"Прибуток вугільної галузі до податків за підсумками року може знизитися практично у 15-17 разів", – попередив Цивільов.

Він додав, що вугільний імпорт із Росії почав скорочувати Китай – найбільший імпортер, який минулого року придбав близько 100 млн тонн.

"За підсумками першого півріччя експорт вугілля з РФ до Китаю знизився на 8%, до 45,5 млн. тонн. Зараз ми перебуваємо на плато, різкого зростання не очікується", – визнав Цивільов.

Він пояснив, що справа в тому, що Китай запровадив мита на російське вугілля. При цьому інші постачальники – Індонезія та Австралія – не потрапили під них, оскільки входять до зони вільної торгівлі з Китаєм.

За січень-липень вугільний експорт із Росії просів на 11,4%, до 112,6 млн тонн, а вугільники почали скорочувати видобуток – на 4,4% в річному вираженні, за даними Росстату на липень.

Вугільникам більше не по кишені додаткові податки, які уряд запровадив для галузі в 2022 році, щоб наповнити військовий бюджет. Йдеться про експортне курсове мито, повідомив Цивільов: воно було покликане вилучити надприбутки, яких у галузі більше немає.

"Зважена донастройка механізмів оподаткування, яка робилася б з урахуванням фактичної кон'юнктури, критично важлива для російських компаній, що опинилися під найжорсткішими санкціями", – заявив міністр.

Російська вугільна промисловість підходить до "важкої кризи", попереджала у квітні комісія Держради з енергетики. За її оцінками, галузь перебуває в стані касового розриву (коли платежі, що надходять менше, ніж відтоки з рахунків), а до кінця року її негативний грошовий потік досягне 450 млрд руб.

Раніше повідомлялося, що російсько-китайський проєкт із освоєння найбільшого в Забайкаллі Зашуланського вугільного родовища залишився без фінансування через обмеження Китаєм транскордонних платежів із Росією.

У середині липня стало відомо, що російські експортери вугілля та металів продовжують відчувати проблеми з вивезенням своєї продукції за кордон. Так, за підсумками січня-липня цього року морський експорт вугілля з Росії впав на 11,4%, а чорних металів – на 15,7%.

Також повідомлялося, що частка збиткових вугільних підприємств у Росії перевищила 52%, експорт вугілля скоротився на 12%.

До того стало відомо, що обсяг індійського імпорту вугілля з Росії скоротився за три місяці по травень включно, тоді як поставки зі США зросли. Трейдери пояснювали це зниженням конкурентоспроможності російських поставок.