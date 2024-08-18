Російські порти заявили про різке падіння експорту вугілля та металів

Російські експортери вугілля та металів продовжують відчувати проблеми з вивезенням своєї продукції за кордон. Так, за підсумками січня-липня цього року морський експорт вугілля з Росії впав на 11,4%, а чорних металів – на 15,7%.

Про це йдеться в повідомленні Асоціації морських торгових портів Росії, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, за сім місяців, згідно з портовою статистикою, вугільникам вдалося відправити за кордон 112,6 млн тонн продукції – на 14,4 млн тонн менше, ніж за аналогічний період роком раніше. Металурги втратили понад 2 млн тонн експорту у фізичному вираженні й вивезли 11 млн тонн.

Найбільших втрат зазнали підприємства ТМК – найбільшого в Росії виробника сталевих труб. Експорт Першоуральського новотрубного заводу в першому півріччі впав на 21%, а Челябінського трубопрокатного заводу та Волзького трубного заводу – більш ніж удвічі (на 57% та 58% відповідно). "Сєвєрсталь" мільярдера Алексєя Мордашова зафіксувала обвал експорту на 24%, "Мечел" – 23%, а заводи Evraz – 7-20%.

Трохи менше експорту – 4% і 8% відповідно – втратили Новолипецький металургійний комбініт та Магнітогорський металургійний комбінат.

Що стосується вугільників, то по них вдарили проблеми з постачанням до Азії: найбільший покупець російської сировини – Китай – запровадив імпортне мито на російське вугілля. При цьому інші постачальники – Індонезія та Австралія – не потрапили під них, оскільки входять зону вільної торгівлі з Китаєм.

За підсумками січня-травня кожна друга вугільна компанія в Росії виявилася збитковою, а ті, що спрацювали в плюс, зафіксували обвал прибутків більш ніж утричі, випливає зі статистики Росстату.

Прибуткові компанії заробили 81,1 млрд руб. – на 178 млрд руб. менше, ніж за аналогічний роком раніше. При цьому втрати збиткових компаній злетіли на 270% – до 72 млрд руб.

У липні повідомлялося, що частка збиткових вугільних підприємств у Росії перевищила 52%, експорт вугілля скоротився на 12%.

До того стало відомо, що обсяг індійського імпорту вугілля з Росії скоротився за три місяці по травень включно, тоді як поставки зі США зросли. Трейдери пояснювали це зниженням конкурентоспроможності російських поставок.