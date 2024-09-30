Піхотинець 12-ої бригади "Азов" із засідки впритул знищив ворожу бронемашину: "Єсть! Єсть пітушара!". ВIДЕО

Окупанти вночі почали штурм позицій Сил оборони на Торецькому напрямку, але наступ було відбито, а залишки росіян рятувалися втечею. Покинуту техніку українські захисники добили скидами.

На опублікованому відео – спільна робота піхоти, артилерії та ударних БпЛА 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" по знищенню ворожої штурмової групи, повідомляє Цензор.НЕТ.

Піхотинець 12-ої бригади "Азов" із засідки впритул знищив ворожу бронемашину поблизу Нью-Йорку на Донеччині.

"Єсть! Єсть пітушара!", - викрикнув азовець, коли уразив техніку окупантів.

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