Піхотинець 12-ої бригади "Азов" із засідки впритул знищив ворожу бронемашину: "Єсть! Єсть пітушара!". ВIДЕО
Окупанти вночі почали штурм позицій Сил оборони на Торецькому напрямку, але наступ було відбито, а залишки росіян рятувалися втечею. Покинуту техніку українські захисники добили скидами.
На опублікованому відео – спільна робота піхоти, артилерії та ударних БпЛА 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" по знищенню ворожої штурмової групи, повідомляє Цензор.НЕТ.
Піхотинець 12-ої бригади "Азов" із засідки впритул знищив ворожу бронемашину поблизу Нью-Йорку на Донеччині.
"Єсть! Єсть пітушара!", - викрикнув азовець, коли уразив техніку окупантів.
Топ коментарі
+7 Germes #584709
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+7 Ігор Круглій
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+6 Yuri I #427530
показати весь коментар30.09.2024 21:00
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))) та невже, і в якій саме частині (чи хоч в яких військах) ти наставляєш побратимів на путь мовної чистоти в перервах між знищенням ворогів нашої мови? )
тому я й не вірю в твої казочки про те що тобі насправді є якась там і до чогось різниця ))
Чи вас задовольнить виключно - "Є! Є півнику!" ?
Українці народились для того, щоб нищити кацапську гниль.
по іншому і бути не може 🙁