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Пехотинец 12-й бригады "Азов" из засады в упор уничтожил вражескую бронемашину: "Есть! Есть петушара!". ВИДЕО

Оккупанты ночью начали штурм позиций Сил обороны на Торецком направлении, но наступление было отражено, а остатки россиян спасались бегством. Брошенную технику украинские защитники добили сбросами.

На опубликованном видео - совместная работа пехоты, артиллерии и ударных БпЛА 12-й бригады специального назначения "Азов" по уничтожению вражеской штурмовой группы, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

штурм (527) уничтожение (7043) Донецкая область (9790) Азов (795)


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Топ комментарии
+7
А чому не на мові? В українців є своя мова у кацапів своя, тому відповідь очевидна хто хрюкає кацапською, але адептам "якарізниця" з дивана досі не зрозуміло, що мова має значення.
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30.09.2024 20:55
+7
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30.09.2024 21:26
+6
Поки що очевидно інше - поки пацани воюють, ти хрюкаєш на них з дивану, значить ти кацап, це елементарно.
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30.09.2024 21:00
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А де адепти які волають з дивана, а чому не на мові?
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30.09.2024 20:18 Ответить
А чому не на мові? В українців є своя мова у кацапів своя, тому відповідь очевидна хто хрюкає кацапською, але адептам "якарізниця" з дивана досі не зрозуміло, що мова має значення.
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30.09.2024 20:55 Ответить
Поки що очевидно інше - поки пацани воюють, ти хрюкаєш на них з дивану, значить ти кацап, це елементарно.
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30.09.2024 21:00 Ответить
Як хохлу болить за кацапів, йди лікуйся, бо з твоєю логікою лише на лоботомію.
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30.09.2024 21:02 Ответить
Ти помиляєшся, мені зовсім не болить за твоїх родичів - я радію коли їх мочать носії будь-яких мов, хоч туареги, хоч білоруси, хоч самі москалі. Абідно, Вонюшка? Розумію..
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30.09.2024 21:05 Ответить
Та ні, це твої брати одноплемінники, на відміну від хохлів мені є яка різниця, а от тебе прийшли захистити від української мови, їж не обляпайся.
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30.09.2024 21:07 Ответить
"мені є яка різниця"

))) та невже, і в якій саме частині (чи хоч в яких військах) ти наставляєш побратимів на путь мовної чистоти в перервах між знищенням ворогів нашої мови? )
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03.10.2024 12:34 Ответить
А це вже хай тебе не хвилює і кацапи мені не побратими.
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03.10.2024 17:19 Ответить
так тобі й українці не побратими - бо в диванних воїнів побратимів не буває )
тому я й не вірю в твої казочки про те що тобі насправді є якась там і до чогось різниця ))
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04.10.2024 12:07 Ответить
У Шевченка і Франка, єсть у віршах слово "єсть"!
Чи вас задовольнить виключно - "Є! Є півнику!" ?
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01.10.2024 08:03 Ответить
Тобі самому не завадило навчитись писати українською грамотно, бо прийменник «на» не використовується з мовою. Ми розмовляємо, спілкуємось українською, англійською, польською мовами. Можна класти НА стіл, а пишуть, розмовляють лише мовою.
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01.10.2024 09:41 Ответить
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30.09.2024 21:26 Ответить
Приємно бачити трупи руzкіх підарів!

Українці народились для того, щоб нищити кацапську гниль.
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30.09.2024 21:45 Ответить
На три речі можна дивитись вічно- як горить вогонь,як тече вода,та як подихають кацапські підараси.
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30.09.2024 22:12 Ответить
Здохнуть всі кацапські покидьки на нашій землі ,
по іншому і бути не може 🙁
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30.09.2024 22:23 Ответить
азовцям-воїнам слава!
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30.09.2024 22:58 Ответить
 
 