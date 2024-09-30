Пехотинец 12-й бригады "Азов" из засады в упор уничтожил вражескую бронемашину: "Есть! Есть петушара!". ВИДЕО

Оккупанты ночью начали штурм позиций Сил обороны на Торецком направлении, но наступление было отражено, а остатки россиян спасались бегством. Брошенную технику украинские защитники добили сбросами.

На опубликованном видео - совместная работа пехоты, артиллерии и ударных БпЛА 12-й бригады специального назначения "Азов" по уничтожению вражеской штурмовой группы, сообщает Цензор.НЕТ.

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