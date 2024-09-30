Пехотинец 12-й бригады "Азов" из засады в упор уничтожил вражескую бронемашину: "Есть! Есть петушара!". ВИДЕО
Оккупанты ночью начали штурм позиций Сил обороны на Торецком направлении, но наступление было отражено, а остатки россиян спасались бегством. Брошенную технику украинские защитники добили сбросами.
На опубликованном видео - совместная работа пехоты, артиллерии и ударных БпЛА 12-й бригады специального назначения "Азов" по уничтожению вражеской штурмовой группы, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+7 Germes #584709
показать весь комментарий30.09.2024 20:55
+7 Ігор Круглій
показать весь комментарий30.09.2024 21:26
+6 Yuri I #427530
показать весь комментарий30.09.2024 21:00
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
))) та невже, і в якій саме частині (чи хоч в яких військах) ти наставляєш побратимів на путь мовної чистоти в перервах між знищенням ворогів нашої мови? )
тому я й не вірю в твої казочки про те що тобі насправді є якась там і до чогось різниця ))
Чи вас задовольнить виключно - "Є! Є півнику!" ?
Українці народились для того, щоб нищити кацапську гниль.
по іншому і бути не може 🙁