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Новости Видео Война
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"Воха – обычный смертоносный воин". Фильм памяти главного сержанта роты 4-й бригады НГУ. ВИДЕО

В боях за Украину погиб Владимир Иващенко, позывной "Воха" - главный сержант роты 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Рубеж".

Он встретил начало войны в Мексике с невестой, программист с большими карьерными перспективами уехал на отдых, но после 24 февраля 2022 года вернулся, чтобы стать на защиту Родины и присоединиться к своей бригаде "Рубеж", сформированной в 2016 году по стандартам НАТО.

Десятки боев - Киевщина, Луганщина и Донетчина. Ранение в Бахмуте, что позволяло уволиться по состоянию здоровья. А впоследствии и беременная жена. 3 мая "Воха" вышел на свое последнее задание и погибнув, спас жизнь побратиму.

Подробнее об этом, - смотрите далее в фильме о службе украинского воина на ютуб-канале Бутусов Плюс, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Бутусов Юрий (4369) Национальная гвардия (2134)


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Вічна пам'ять і слава воїну 🤝
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30.09.2024 19:33 Ответить
Про таких Героїв потрібно знімати фільми, а не про татарових, які ніби вбивали в Києві чеченців-брехунів і корупціонерів. Такі хлопці віддали своє життя, щоб була Україна і українці. Царство Небесне воїну і світла пам'ять!
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30.09.2024 20:00 Ответить
Царство Небесне Герою! Слава!
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30.09.2024 22:51 Ответить
Svitla,vi4na Pam'yat'...🙏
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01.10.2024 10:15 Ответить
Боляче(((. Боляче усвідомлювати, що Україна втрачає таких своїх синів..
До землі уклін тобі, Воїне! Спочивай з миром, Герой. Батькам співчуття і вдячність за те, що виховали такого синочка.
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01.10.2024 10:25 Ответить
 
 