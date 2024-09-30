"Воха – обычный смертоносный воин". Фильм памяти главного сержанта роты 4-й бригады НГУ. ВИДЕО

В боях за Украину погиб Владимир Иващенко, позывной "Воха" - главный сержант роты 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Рубеж".

Он встретил начало войны в Мексике с невестой, программист с большими карьерными перспективами уехал на отдых, но после 24 февраля 2022 года вернулся, чтобы стать на защиту Родины и присоединиться к своей бригаде "Рубеж", сформированной в 2016 году по стандартам НАТО.

Десятки боев - Киевщина, Луганщина и Донетчина. Ранение в Бахмуте, что позволяло уволиться по состоянию здоровья. А впоследствии и беременная жена. 3 мая "Воха" вышел на свое последнее задание и погибнув, спас жизнь побратиму.

Подробнее об этом, - смотрите далее в фильме о службе украинского воина на ютуб-канале Бутусов Плюс, сообщает Цензор.НЕТ.

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