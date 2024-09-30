Силы обороны уничтожили две российские БМД в Курской области. ВИДЕО

Воины 225-го отдельного штурмового батальона совместно с бойцами 33-го батальона и 21-й отдельной механизированной бригады уничтожили две российские БМД в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

"Последнюю БМД гнали артой и FPV, но призовой выстрел принадлежит пехоте 21 бригады. Вье#али выстрелом из гранатомета",- добавили в описании под видео.

Также смотрите: Украинские защитники впервые уничтожили российский беспилотник точным сбросом боеприпаса. ВИДЕО