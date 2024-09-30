Силы обороны уничтожили две российские БМД в Курской области. ВИДЕО
Воины 225-го отдельного штурмового батальона совместно с бойцами 33-го батальона и 21-й отдельной механизированной бригады уничтожили две российские БМД в Курской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
"Последнюю БМД гнали артой и FPV, но призовой выстрел принадлежит пехоте 21 бригады. Вье#али выстрелом из гранатомета",- добавили в описании под видео.
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