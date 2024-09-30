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Силы обороны уничтожили две российские БМД в Курской области. ВИДЕО

Воины 225-го отдельного штурмового батальона совместно с бойцами 33-го батальона и 21-й отдельной механизированной бригады уничтожили две российские БМД в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

"Последнюю БМД гнали артой и FPV, но призовой выстрел принадлежит пехоте 21 бригады. Вье#али выстрелом из гранатомета",- добавили в описании под видео.

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уничтожение (7043) Курск (1119) БМД (33)


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і це прекрасно. Слава тобі Боже що я не москаль
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30.09.2024 18:32 Ответить
"Ляжки в крови - а побежал-то как! Швидчей здаровава!"
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30.09.2024 19:40 Ответить
БМД на курщині, страна не ляканих ідіотів, на теренах України це лайно згоріло ще у 22-гому
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30.09.2024 19:52 Ответить
Що проїхали біля підбитого БМД і не допомогли, що одне підбите-купальщик у фонтанах, втік не допоміг подихаючому з іншого БМД. " Руській-глаз узькій, своїм не допомагає, а какая в штани і тікає". Потім, якщо вижитве, буде розповвідати, як по ньому билі літаки НАТО, а він відбився смердячими чоботами і втік.
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30.09.2024 20:07 Ответить
 
 