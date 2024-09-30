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Сили оборони знищили дві російські БМД в Курській області. ВIДЕО

Воїни 225-го окремого штурмового батальйону спільно з бійцями 33-го батальйону і 21-ої окремої механізованої бригади знищили дві російські БМД в Курській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

"Крайню БМД гнали артою та FPV, але призовий постріл належить піхоті 21 бригади. В'є#али пострілом з гранатомета",- додали в описі під відео.

Також дивіться: Українські захисники вперше знищили російський безпілотник влучним скидом боєприпасу. ВIДЕО

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знищення (7352) Курськ (1129) БМД (33)


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і це прекрасно. Слава тобі Боже що я не москаль
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30.09.2024 18:32 Відповісти
"Ляжки в крови - а побежал-то как! Швидчей здаровава!"
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30.09.2024 19:40 Відповісти
БМД на курщині, страна не ляканих ідіотів, на теренах України це лайно згоріло ще у 22-гому
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30.09.2024 19:52 Відповісти
Що проїхали біля підбитого БМД і не допомогли, що одне підбите-купальщик у фонтанах, втік не допоміг подихаючому з іншого БМД. " Руській-глаз узькій, своїм не допомагає, а какая в штани і тікає". Потім, якщо вижитве, буде розповвідати, як по ньому билі літаки НАТО, а він відбився смердячими чоботами і втік.
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30.09.2024 20:07 Відповісти
 
 