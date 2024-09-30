Сили оборони знищили дві російські БМД в Курській області. ВIДЕО
Воїни 225-го окремого штурмового батальйону спільно з бійцями 33-го батальйону і 21-ої окремої механізованої бригади знищили дві російські БМД в Курській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
"Крайню БМД гнали артою та FPV, але призовий постріл належить піхоті 21 бригади. В'є#али пострілом з гранатомета",- додали в описі під відео.
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