Українські захисники вперше знищили російський безпілотник влучним скидом боєприпасу. ВIДЕО
Українські захисники вперше збили у повітрі ворожий безпілотник влучним скидом боєприпасу з нашого дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент атаки на ворожу ціль опублікований у соцмережах.
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Доречі, перед появою перших винищувачів ( ну літак-етажерка з кулеметом приладнаним) були спроби збивати літаки-етажерки скидом зверху..