Українські захисники вперше знищили російський безпілотник влучним скидом боєприпасу. ВIДЕО

Українські захисники вперше збили у повітрі ворожий безпілотник влучним скидом боєприпасу з нашого дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент атаки на ворожу ціль опублікований у соцмережах.

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