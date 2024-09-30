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Українські захисники вперше знищили російський безпілотник влучним скидом боєприпасу. ВIДЕО

Українські захисники вперше збили у повітрі ворожий безпілотник влучним скидом боєприпасу з нашого дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент атаки на ворожу ціль опублікований у соцмережах.

Дивіться: Тіло окупанта здіймається угору і летить на кількадесят метрів після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4218) знищення (7352)


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Чудово, просто чудово.
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30.09.2024 16:35 Відповісти
ну це вже якийсь цирковий трюк... навряд чи це буде масовим явищем..., та на мій погляд, достатньо було б і цеглини...
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30.09.2024 16:37 Відповісти
за цеглиною треба було "розвантажити" цей дрон по іншій цілі і потім повернутися вже за цеглиною, а це все час ...
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30.09.2024 16:39 Відповісти
Черговим українським супергероям-черговий респект...
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30.09.2024 16:46 Відповісти
10 із 10-ти....
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30.09.2024 17:20 Відповісти
Прикільно)))
Доречі, перед появою перших винищувачів ( ну літак-етажерка з кулеметом приладнаним) були спроби збивати літаки-етажерки скидом зверху..
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01.10.2024 01:05 Відповісти
чунгачкук - меткий глаз )))
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01.10.2024 08:27 Відповісти
 
 