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Украинские защитники впервые уничтожили российский беспилотник точным сбросом боеприпаса. ВИДЕО

Украинские защитники впервые сбили в воздухе вражеский беспилотник точным сбросом боеприпаса с нашего дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент атаки на вражескую цель опубликован в соцсетях.

Смотрите: Тело оккупанта поднимается вверх и летит на несколько десятков метров после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3655) уничтожение (7043)


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Чудово, просто чудово.
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30.09.2024 16:35 Ответить
ну це вже якийсь цирковий трюк... навряд чи це буде масовим явищем..., та на мій погляд, достатньо було б і цеглини...
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30.09.2024 16:37 Ответить
за цеглиною треба було "розвантажити" цей дрон по іншій цілі і потім повернутися вже за цеглиною, а це все час ...
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30.09.2024 16:39 Ответить
Черговим українським супергероям-черговий респект...
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30.09.2024 16:46 Ответить
10 із 10-ти....
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30.09.2024 17:20 Ответить
Прикільно)))
Доречі, перед появою перших винищувачів ( ну літак-етажерка з кулеметом приладнаним) були спроби збивати літаки-етажерки скидом зверху..
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01.10.2024 01:05 Ответить
чунгачкук - меткий глаз )))
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01.10.2024 08:27 Ответить
 
 