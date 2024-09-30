Украинские защитники впервые уничтожили российский беспилотник точным сбросом боеприпаса. ВИДЕО

Украинские защитники впервые сбили в воздухе вражеский беспилотник точным сбросом боеприпаса с нашего дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент атаки на вражескую цель опубликован в соцсетях.

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