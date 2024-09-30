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Тело оккупанта поднимается вверх и летит на несколько десятков метров после атаки дрона-камикадзе.. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта, спрятавшегося в окопе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что после попадания происходит мощный взрыв, который выбрасывает тело оккупанта из окопа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон-"дракон" ночью жжет позицию россиян на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) уничтожение (7030) дроны (3980)


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Топ комментарии
+16
оце я розумію: продемонстрував свій внутрішній світ
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30.09.2024 15:16
+12
Шматок лаина
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30.09.2024 15:13
+6
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30.09.2024 15:26
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Шматок лаина
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30.09.2024 15:13 Ответить
оце я розумію: продемонстрував свій внутрішній світ
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30.09.2024 15:16 Ответить
Глубокий внутренний русскай мир.
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30.09.2024 15:27 Ответить
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30.09.2024 15:26 Ответить
на фарш ))
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30.09.2024 15:30 Ответить
Щасливого польоту.
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30.09.2024 15:35 Ответить
Раніше пісня була. - ху..лята учаться лежать..
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30.09.2024 15:36 Ответить
Летать
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30.09.2024 15:37 Ответить
4-та секунда - політ нормальний...
8-ма секунда - пропав звязок (мабуть на концерті кабздона)
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30.09.2024 15:36 Ответить
Voyage (voyage)
Et jamais ne reviens
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30.09.2024 15:47 Ответить
"Зємля в іллюмінаторє"....
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30.09.2024 16:15 Ответить
пусть людям крылев не дано но так лехко моим плечам, уже зовет меня в полёт, мой бандерплан, мой бандерплан!
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30.09.2024 17:39 Ответить
 
 