Тело оккупанта поднимается вверх и летит на несколько десятков метров после атаки дрона-камикадзе.. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта, спрятавшегося в окопе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что после попадания происходит мощный взрыв, который выбрасывает тело оккупанта из окопа.
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