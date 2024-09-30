Тело оккупанта поднимается вверх и летит на несколько десятков метров после атаки дрона-камикадзе.. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта, спрятавшегося в окопе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что после попадания происходит мощный взрыв, который выбрасывает тело оккупанта из окопа.

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