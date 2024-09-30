УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10546 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 533 12

Тіло окупанта здіймається угору і летить на кількадесят метрів після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта, що сховався в окопі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що після влучання стається потужний вибух, який викидає тіло окупанта із окопу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-"дракон" уночі палить позицію росіян на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17551) знищення (7352) дрони (4771)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
оце я розумію: продемонстрував свій внутрішній світ
показати весь коментар
30.09.2024 15:16
+12
Шматок лаина
показати весь коментар
30.09.2024 15:13
+6
показати весь коментар
30.09.2024 15:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шматок лаина
показати весь коментар
30.09.2024 15:13 Відповісти
оце я розумію: продемонстрував свій внутрішній світ
показати весь коментар
30.09.2024 15:16 Відповісти
Глубокий внутренний русскай мир.
показати весь коментар
30.09.2024 15:27 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2024 15:26 Відповісти
на фарш ))
показати весь коментар
30.09.2024 15:30 Відповісти
Щасливого польоту.
показати весь коментар
30.09.2024 15:35 Відповісти
Раніше пісня була. - ху..лята учаться лежать..
показати весь коментар
30.09.2024 15:36 Відповісти
Летать
показати весь коментар
30.09.2024 15:37 Відповісти
4-та секунда - політ нормальний...
8-ма секунда - пропав звязок (мабуть на концерті кабздона)
показати весь коментар
30.09.2024 15:36 Відповісти
Voyage (voyage)
Et jamais ne reviens
показати весь коментар
30.09.2024 15:47 Відповісти
"Зємля в іллюмінаторє"....
показати весь коментар
30.09.2024 16:15 Відповісти
пусть людям крылев не дано но так лехко моим плечам, уже зовет меня в полёт, мой бандерплан, мой бандерплан!
показати весь коментар
30.09.2024 17:39 Відповісти
 
 