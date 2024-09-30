Тіло окупанта здіймається угору і летить на кількадесят метрів після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта, що сховався в окопі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що після влучання стається потужний вибух, який викидає тіло окупанта із окопу.

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