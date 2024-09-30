Тіло окупанта здіймається угору і летить на кількадесят метрів після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта, що сховався в окопі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що після влучання стається потужний вибух, який викидає тіло окупанта із окопу.
Топ коментарі
+16 untrollable
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+12 Валентин Коваль #587289
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+6 Pavlo Z
показати весь коментар30.09.2024 15:26
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8-ма секунда - пропав звязок (мабуть на концерті кабздона)
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