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Новини Війна
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Дрон-"дракон" уночі палить позицію росіян на Курщині. ВIДЕО

Оператор дронів підрозділу "Чорний лебідь" із 225-го ОШБ спалив позицію росіян на Курщині за допомогою безпілотника із термітним боєприпасом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою так званого дрона-"дракона" українські воїни завдали значного збитку ворогу та захопили позицію.

"По-перше, це гарно виглядає; по-друге, на фоні грає кльова музика; але найголовніше - ми спалили позицію росіян на Курському напрямку і просуваємося далі", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант перед бойовим виходом: "Нам по-любому п#здец. Три группы уже ушли и связи с ними нет. Идти ночью, а там мины, "лепестки" и прочая х#йня". ВIДЕО

Автор: 

зброя (7478) дрони (4771) Курськ (1129)


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Топ коментарі
+11
кацапам і тепло і видно
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30.09.2024 13:18
+4
репетиція перед хеловіном
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30.09.2024 13:30
+4
Гарне відео, чудова робота.
На жаль кацапи швидко крадуть та повторюють напрацювання українських винахідників...
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30.09.2024 13:42
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кацапам і тепло і видно
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30.09.2024 13:18 Відповісти
репетиція перед хеловіном
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30.09.2024 13:30 Відповісти
СДО , спеціальна драконова операція йде строго за планом!
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30.09.2024 13:39 Відповісти
Гарне відео, чудова робота.
На жаль кацапи швидко крадуть та повторюють напрацювання українських винахідників...
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30.09.2024 13:42 Відповісти
Гори вся росія таким полум'ям.
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30.09.2024 15:14 Відповісти
Дуже добре, коли бойові дії йдуть на території противника. Спаліть там все нахєр і замінуйте вздовж і впоперек.
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30.09.2024 15:14 Відповісти
А дальнобойные дроны такой же системой снабдить и выжигать все в рашистских глубоких тылах
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30.09.2024 15:17 Відповісти
за домовленістю- виліт по всім передовим посадкам)
було б потужно! нє?
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30.09.2024 15:58 Відповісти
Пишуть, касапи вже перейняли досвід. Використовують.
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30.09.2024 16:36 Відповісти
**** б і ні. Все просте і дешеве дуже просто скопіювати.
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30.09.2024 23:48 Відповісти
Це все добре, але треба швидко думати як цій срані протистояти. Бо через місяць-другий така куйня з'явиться у кацапні, причому в кількості в рази більшій ніж у нас. Я от наприклад коли дивлюсь то уявляю що мені треба робити якщо ця срань сиплеться на мене...
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30.09.2024 18:45 Відповісти
Спецы говорят что это красиво и давит на психику, но военного эффекта мало.
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30.09.2024 22:17 Відповісти
А союзники белый фосфор давать не хотят - типа это может повредить гражданским. Хотя его как освещение и дымовую завесу можно.
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30.09.2024 22:18 Відповісти
все це дуже мило і приємно, але.... курщина, курщина, курщина ... - одне куряче крильце.
а тим часом здають території на півдні, на сході, на півночі - ледь-ледь. Вугледар вже практично не наш, хоч би хлопців вчасно вивели з того оточення. Чергового воєначальника знімають - знищують усіх спроможних військових керівників, бо, "не дай боже!", ще москалів переможуть, а це в плани позЕдента та опи ніяк не входить!!!!!!!!!
невже ще комусь не ясно - ні зєля+дєрмак, ні опа - не зацікавлені в перемозі! "потужні" відосики - відволікаюча тактика,лишається ще футболку на грудях рвати в кожному сюеті.
і захід тут не винен
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30.09.2024 22:38 Відповісти
Тут на Цензорі Бутусов мапи викладав. У малому масштабі - вражає. У великому - 28 км за рік пройшли.
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01.10.2024 18:10 Відповісти
 
 