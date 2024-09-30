Дрон-"дракон" уночі палить позицію росіян на Курщині. ВIДЕО
Оператор дронів підрозділу "Чорний лебідь" із 225-го ОШБ спалив позицію росіян на Курщині за допомогою безпілотника із термітним боєприпасом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою так званого дрона-"дракона" українські воїни завдали значного збитку ворогу та захопили позицію.
"По-перше, це гарно виглядає; по-друге, на фоні грає кльова музика; але найголовніше - ми спалили позицію росіян на Курському напрямку і просуваємося далі", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+11 частный сектор
показати весь коментар30.09.2024 13:18
+4 saimansay
показати весь коментар30.09.2024 13:30
+4 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар30.09.2024 13:42
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На жаль кацапи швидко крадуть та повторюють напрацювання українських винахідників...
було б потужно! нє?
а тим часом здають території на півдні, на сході, на півночі - ледь-ледь. Вугледар вже практично не наш, хоч би хлопців вчасно вивели з того оточення. Чергового воєначальника знімають - знищують усіх спроможних військових керівників, бо, "не дай боже!", ще москалів переможуть, а це в плани позЕдента та опи ніяк не входить!!!!!!!!!
невже ще комусь не ясно - ні зєля+дєрмак, ні опа - не зацікавлені в перемозі! "потужні" відосики - відволікаюча тактика,лишається ще футболку на грудях рвати в кожному сюеті.
і захід тут не винен