Дрон-"дракон" уночі палить позицію росіян на Курщині. ВIДЕО

Оператор дронів підрозділу "Чорний лебідь" із 225-го ОШБ спалив позицію росіян на Курщині за допомогою безпілотника із термітним боєприпасом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою так званого дрона-"дракона" українські воїни завдали значного збитку ворогу та захопили позицію.

"По-перше, це гарно виглядає; по-друге, на фоні грає кльова музика; але найголовніше - ми спалили позицію росіян на Курському напрямку і просуваємося далі", - зазначає у коментарі автор публікації.

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