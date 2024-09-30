Окупант перед бойовим виходом: "Нам по-любому п#здец. Три группы уже ушли и связи с ними нет. Идти ночью, а там мины, "лепестки" и прочая х#йня". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, ная якому окупант розповідає про отриманий наказ від командира йти у наступ та про свої шанси залишитися у живих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі згадується один із командирів роти 109-го полку армії РФ, який і віддав наказ на "м'ясний" штурм.

"Військовослужбовці ЗС РФ записали емоційне звернення, де говорять про свавілля командування 109 полку. Командир роти з позивним Прокоп, будучи вічно п'яним, відправляє чергову групу одноразових солдатів на м'ясний штурм", - зазначає у коментарі автор публікації.

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