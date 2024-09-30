Окупант перед бойовим виходом: "Нам по-любому п#здец. Три группы уже ушли и связи с ними нет. Идти ночью, а там мины, "лепестки" и прочая х#йня". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, ная якому окупант розповідає про отриманий наказ від командира йти у наступ та про свої шанси залишитися у живих.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі згадується один із командирів роти 109-го полку армії РФ, який і віддав наказ на "м'ясний" штурм.
"Військовослужбовці ЗС РФ записали емоційне звернення, де говорять про свавілля командування 109 полку. Командир роти з позивним Прокоп, будучи вічно п'яним, відправляє чергову групу одноразових солдатів на м'ясний штурм", - зазначає у коментарі автор публікації.
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Топ коментарі
+30 Николай Харченко #401460
показати весь коментар30.09.2024 11:57
+27 Яр Холодний
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+20 Злий Укр
показати весь коментар30.09.2024 12:26
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валіть свого "прокопа" та здавайтеся в полон, будете жити!
Сюрреалізьмъ
В його пустій голові думок не має, що може не варто було взагалі іхати сюди, щоб потім не ходити четвертою групою в мясні штурми.
То він пєсенку про "нас асталась троє іс васімнацаті рібят", неуважно слухав.
Я ухожу - придёт другой
Такова сєрмяжная правда твоя, ванька. Умрі і гордісь етім.
Які ж тільки безхребетні потвори