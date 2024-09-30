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Оккупант перед боевым выходом: "Нам по-любому п#здец. Три группы уже ушли и связи с ними нет. Идти ночью, а там мины, "лепестки" и прочая х#йня". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант рассказывает о полученном приказе от командира идти в наступление и о своих шансах остаться в живых.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи упоминается один из командиров роты 109-го полка армии РФ, который и отдал приказ на "мясной" штурм.

"Военнослужащие ВС РФ записали эмоциональное обращение, где говорят о произволе командования 109 полка. Командир роты с позывным "Прокоп", будучи вечно пьяным, отправляет очередную группу одноразовых солдат на мясной штурм", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский танк чистит окоп от оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) уничтожение (7030)


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Топ комментарии
+30
Не знаєте що робити?
валіть свого "прокопа" та здавайтеся в полон, будете жити!
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30.09.2024 11:57
+27
У нас на озброєнні "лєпєстків" нема.. Значить - поженуть через власноручно заміновану територію... "Співчуваю"... Хай запевнять себе - що від своїх осколків менше болить.....
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30.09.2024 11:57
+20
Кацапів гонить одвічний страх, страх раба чи кріпосного. Стадо дибілов
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30.09.2024 12:26
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Так в нього за спиною вже другии маячить -- хватає кацапів готових лізти на міни
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30.09.2024 11:57 Ответить
Кацапів гонить одвічний страх, страх раба чи кріпосного. Стадо дибілов
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30.09.2024 12:26 Ответить
Дегенерати з ДНК рабів кацапи їдуть на вірну смерть замість того щоб розвернути зброю на тих хто їх жене на безглузду смерть! Замість того щоб витягнути лисого тоусливого Х7йла з бункера й зупинити війну вони подихають тисячами у безглуздій війні. Дешенерати-раби кацапи.
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30.09.2024 14:14 Ответить
У нас на озброєнні "лєпєстків" нема.. Значить - поженуть через власноручно заміновану територію... "Співчуваю"... Хай запевнять себе - що від своїх осколків менше болить.....
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30.09.2024 11:57 Ответить
Не знаєте що робити?
валіть свого "прокопа" та здавайтеся в полон, будете жити!
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30.09.2024 11:57 Ответить
Рабам не дано цього зрозуміти
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30.09.2024 12:27 Ответить
Чо дєлать чо дєлать... наградіть граматой ат Міністєрства Абарони Украіни канєчна же.
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30.09.2024 11:58 Ответить
У кацапів бунт в армії буде тільки тоді, коли жоден з їхнії штурмів не матиме успіху. Вони потім самі себе почнуть жерти. Для цього нам потрібні сміливі рішення від союзників
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30.09.2024 11:59 Ответить
Будуть бунтовать що їх перестали гнати в мясні штурми...
Сюрреалізьмъ
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30.09.2024 12:29 Ответить
Тупе безропотне стадо баранів які їдуть на м'ясо навіть не думаючи шо вони просто гівно для власного керівництва.
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30.09.2024 11:59 Ответить
Думають як в "рускій рулєтці" - "я не такой как все - мне повезет" 😁
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30.09.2024 12:35 Ответить
Saimansy немає "русскай" рулетки, є гусарська рулетка яку кацапи назвали русская, але й там мухлюють малюючи мітку на барабані де патрон, тільки дурні грали чесно але не довго.
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30.09.2024 14:17 Ответить
Kakoi haroshi monolog ....
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30.09.2024 12:06 Ответить
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30.09.2024 12:11 Ответить
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30.09.2024 12:32 Ответить
А пристрелити його розуму не вистачає. Хоча побільше таких командирові.
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30.09.2024 12:11 Ответить
Цього командира-утилізатора треба нагородити, за успішну утилізацію рашні, прям таку медаль зробити. А цим видати медалі успішно утилізованих, може цей командир їм видати їх ще перед виходом на завдання і прибити медалі їм гвіздом прямо до лоба, соткою)) щоб не загубли раптом, коли розліталися будуть на лєпестках тих))
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30.09.2024 12:40 Ответить
если управдом сказал - идите и не рассуждать
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30.09.2024 12:25 Ответить
Хтось з мокан знає, ради чого вони прийшли здихати в нашу землю?
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30.09.2024 12:28 Ответить
іпатєка
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30.09.2024 13:03 Ответить
Кабздон у допомогу
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30.09.2024 12:28 Ответить
Ну, сподіваюсь, цей додік все ж таки подох.

В його пустій голові думок не має, що може не варто було взагалі іхати сюди, щоб потім не ходити четвертою групою в мясні штурми.

То він пєсенку про "нас асталась троє іс васімнацаті рібят", неуважно слухав.
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30.09.2024 12:29 Ответить
На этот раз мне не вернуться,
Я ухожу - придёт другой
Такова сєрмяжная правда твоя, ванька. Умрі і гордісь етім.
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30.09.2024 12:32 Ответить
***** зменшує ваше поголівʼя безтолкових дебілоїдів , "ось чйо там "
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30.09.2024 12:37 Ответить
Те, що цей виродок сидить в чужій хаті, в якій люди жили все життя, його не турбує.
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30.09.2024 12:45 Ответить
Прикопайте Прокопа!
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30.09.2024 12:48 Ответить
А далі буде смерть.
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30.09.2024 12:57 Ответить
Начальство приказало менять точку, пэрэбазироваться.
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30.09.2024 12:58 Ответить
Навіть маючи в руках зброю-скотина добровільно повзе на забій
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30.09.2024 13:02 Ответить
В них дійсно поводяться з рядовими,як з м'ясом. Декілька знайомих з фронту розповідали,що вони,як зомбі. Їх стріляєш,а вони пруть,знову стріляєш і знову пруть,поки не закінчуються. Чи то пропаганда так діє,чи в них в голові. Але поводяться,як мусульманські смертники 😳
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30.09.2024 13:14 Ответить
скорей всего подсыпают шота в хавчик
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30.09.2024 13:17 Ответить
Або щось нюхають/п'ють
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30.09.2024 22:52 Ответить
Он з Гостомеля,коли прибрались,люди зайшли в свої квартири,а там результати тривалих п'янок і пакетики від наркоти. Коротше,зомбі.
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30.09.2024 22:53 Ответить
Они своих командиров боятся больше чем противника.
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30.09.2024 14:10 Ответить
Якщо будуть вести "па птічкє" то вам уїбанам точно 3,14зда ! Щасливої дороги
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30.09.2024 13:15 Ответить
Гидота без мізків, завалити прАкопА тями не хватає?
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30.09.2024 13:53 Ответить
сподіваюся цей орк уже слухає кабздона вживу
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30.09.2024 14:09 Ответить
Та шо ж ти Ванюша розкис, фсьо буде як треба. Головне - накурись наперед, поки голова, трахея і легені вкупі . )))
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30.09.2024 14:46 Ответить
Проблема в тому, що вони знають все це і все-рівно йдуть. А отже вони мотивовані і налаштовані на перемогу. Таку армію дійсно важко перемогти. Західні політики та стратеги цього ніколи не розуміли і не зрозуміють.
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30.09.2024 15:02 Ответить
Ти, зелене одоробло, молоде, але сцикливе, чого в Польщі заховалося?
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30.09.2024 15:07 Ответить
Чого ви вирішили що в польщі? Тому що сайт флажок польський малює? Так у мене он тоже польський. Тіко є один нюанс )
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30.09.2024 18:11 Ответить
Ні, ну мені просто цікаво- а де ви побачили що вони мотивовані і налаштовані на перемогу, якщо у ціх вояк як у баранів перед забіем в очах і в голосі тільки страх,відчай та повна безнадія? Те щр в них у крові рабська покірність,ментальність і слухняність зовім не означає налаштованність на перемогу. І Західні політики та стратеги на відміну від вас це добре розуміють.
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30.09.2024 18:18 Ответить
Ви, кацапи і підкацапники- повинні виконувати накази! І всі померти за Путлєра і рузький мір!
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30.09.2024 15:06 Ответить
Кацапы, лайфхак. Попробуйте просто не лезть в Украину. Да, сложно, да, будет имперская ломка. Но вы попробуйте. Некоторым из вас может помочь.
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30.09.2024 15:30 Ответить
Чьо делать,чьо делать? Муравью йух приделать! І звісно ж,подякувати вашому *****,кацапські дебіли.Бо вам же не жилось собі мирно десь там у себе в мухосранську,ви ж,тварі,в Україну полізли. Карма,вона така...
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30.09.2024 18:17 Ответить
Вважаю доцільним нагородити друже Прокопа орденом "За заслуги"....
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30.09.2024 19:04 Ответить
Чому воно плачеться?Добровільно пішов на контракт, узяв гроші від пуйла, так вперед на м'ясний штурм під кулемети ЗСУ та дрони... Дебіли в расеюшке ніколи не переведуться
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30.09.2024 19:22 Ответить
Цим баранам хоч кажуть за що вони дохнуть?
Які ж тільки безхребетні потвори
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01.10.2024 07:10 Ответить
 
 