Оккупант перед боевым выходом: "Нам по-любому п#здец. Три группы уже ушли и связи с ними нет. Идти ночью, а там мины, "лепестки" и прочая х#йня". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант рассказывает о полученном приказе от командира идти в наступление и о своих шансах остаться в живых.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи упоминается один из командиров роты 109-го полка армии РФ, который и отдал приказ на "мясной" штурм.

"Военнослужащие ВС РФ записали эмоциональное обращение, где говорят о произволе командования 109 полка. Командир роты с позывным "Прокоп", будучи вечно пьяным, отправляет очередную группу одноразовых солдат на мясной штурм", - отмечает в комментарии автор публикации.

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