Оккупант перед боевым выходом: "Нам по-любому п#здец. Три группы уже ушли и связи с ними нет. Идти ночью, а там мины, "лепестки" и прочая х#йня". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант рассказывает о полученном приказе от командира идти в наступление и о своих шансах остаться в живых.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи упоминается один из командиров роты 109-го полка армии РФ, который и отдал приказ на "мясной" штурм.
"Военнослужащие ВС РФ записали эмоциональное обращение, где говорят о произволе командования 109 полка. Командир роты с позывным "Прокоп", будучи вечно пьяным, отправляет очередную группу одноразовых солдат на мясной штурм", - отмечает в комментарии автор публикации.
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+30 Николай Харченко #401460
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+27 Яр Холодний
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+20 Злий Укр
показать весь комментарий30.09.2024 12:26
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валіть свого "прокопа" та здавайтеся в полон, будете жити!
Сюрреалізьмъ
В його пустій голові думок не має, що може не варто було взагалі іхати сюди, щоб потім не ходити четвертою групою в мясні штурми.
То він пєсенку про "нас асталась троє іс васімнацаті рібят", неуважно слухав.
Я ухожу - придёт другой
Такова сєрмяжная правда твоя, ванька. Умрі і гордісь етім.
Які ж тільки безхребетні потвори