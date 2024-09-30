Украинский танк чистит окоп от оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы экипажа украинских танкистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно десантирование штурмовой группы с брони, выход танка на боевую позицию, предварительную зачистку окопов от оккупантов двумя выстрелами из танкового орудия и заход украинских пехотинцев на позицию для окончательной зачистки.

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