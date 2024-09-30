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Украинский танк чистит окоп от оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы экипажа украинских танкистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно десантирование штурмовой группы с брони, выход танка на боевую позицию, предварительную зачистку окопов от оккупантов двумя выстрелами из танкового орудия и заход украинских пехотинцев на позицию для окончательной зачистки.

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армия РФ (19387) танк (2260) штурм (526) уничтожение (7030)


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Топ комментарии
+26
Дуже гарна і корисна робота наших танкістів 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️

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30.09.2024 10:55
+21
Шикарна робота 30-ки !
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30.09.2024 10:50
+10
Ну так як компресором пилюку з обладнання
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30.09.2024 11:03
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Шикарна робота 30-ки !
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30.09.2024 10:50 Ответить
Дуже гарна і корисна робота наших танкістів 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️

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30.09.2024 10:55 Ответить
Ну так як компресором пилюку з обладнання
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30.09.2024 11:03 Ответить
***** кацапам! - всього в нас в рази менше - танків снарядів ракет - за літаки и мови нема
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30.09.2024 11:08 Ответить
Оце прочистив дупу підарам🤣. Дяка хлопцям
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30.09.2024 11:31 Ответить
Слава ЗСУ
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30.09.2024 11:49 Ответить
Слава мастерам заголовков на Цензоре. Я подумал он их гусеницами подавит.
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30.09.2024 12:06 Ответить
Красиво.
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30.09.2024 14:49 Ответить
Суперово.
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30.09.2024 15:11 Ответить
Хлопці, таум один узкій хер в поле сіганув... не у
пустіть.
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30.09.2024 15:35 Ответить
т-64 у роботі.Порядок у танкових військах ЗСУ !
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30.09.2024 18:56 Ответить
 
 