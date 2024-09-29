Поврежденный танк Leopard 2, с горящей башней, спасает с поля боя наш Т-72. ВИДЕО
На одном из направлений фронта немецкий танк Leopard 2 украинских бойцов получил удар от врага, но нашим воинам удалось вытащить с поля боя еще и поврежденный дружественный танк Т-72.
Это зафиксировал дрон бойцов подразделения "Khorne Group" 116-й отдельной механизированной бригады, сообщает Цензор.НЕТ.
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Втім - я не спеціаліст у цьому, тож вітаю думку експертів!
Там фільтр протигазу здохне за хвилину!
Якщо придивитися уважніше, то видно, що там більше пилу ніж диму. Як ліворуч, так і праворуч "дим" йде з-під гусень, а саме на рівні передніх катків. Щось насправді димить на правій "надгусеневій полиці", можливо з якоїсь скрині ЗІП, чи якись гумові елементи захисту. Вибух дійсно був не слабкий, але, вочевидь, поверхневий, бо те що туди прилетіло напевно було осколковим, а не комулятивним. Чи то броня витримала, чи то динамічний захист допоміг, але єкіпаж мождиво що отримав лише дзвін у вухах, тому міханік зміг продовжути й надалі вести танк, бо в нього не сталося радікальних пошкоджень "несумісних з життям".
Отже, немає там ані полум'я, ані диму від яких могли б загинути екіпажі танків. Танкі можуть долати водні перешкоди із повним зануренням, а також там є протиатомний захист. От же, при зачинених люках зовнішний дим досить довго не зашкоджатиме екіпажу.
Молодці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️