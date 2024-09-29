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Поврежденный танк Leopard 2, с горящей башней, спасает с поля боя наш Т-72. ВИДЕО

На одном из направлений фронта немецкий танк Leopard 2 украинских бойцов получил удар от врага, но нашим воинам удалось вытащить с поля боя еще и поврежденный дружественный танк Т-72.

Это зафиксировал дрон бойцов подразделения "Khorne Group" 116-й отдельной механизированной бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Украинские защитники уничтожили российский танк Т-72Б3 стоимостью 52 миллиона рублей. ВИДЕО

Автор: 

спасение (169) танк (2260) ВСУ (6624)


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Топ комментарии
+56
Сталеві яйця танкістів + адекватна конструкція німецького танку.
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29.09.2024 16:56
+36
Заміни їх на фронті.
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29.09.2024 17:33
+32
Красава!
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29.09.2024 16:39
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Красава!
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29.09.2024 16:39 Ответить
немає слів
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29.09.2024 16:44 Ответить
Плакати хочеться
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29.09.2024 16:47 Ответить
Сталеві яйця танкістів + адекватна конструкція німецького танку.
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29.09.2024 16:56 Ответить
Головна різниця конструкцій радянських танків та західних у тому, що бойовий відсік (екіпаж) відокремлений від БК броньованою капсулою. Тобто екіпаж знаходиться у броньованій капсулі. А на відео (скоріше за все) підпалили БК. БК горить (назовні, а не на бойовий відсік), але критичної шкоди танку незавдає. Танк рухається а екіпаж живий.
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29.09.2024 19:59 Ответить
Думка про те, що леопард не горить, а ставить димову завісу, нікому в голову не прийшла?
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29.09.2024 16:57 Ответить
На 47 секунді видно полум'я(
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29.09.2024 17:01 Ответить
Навряд чи це спеціально зроблена димова завіса, а от пошкоджені близьким вибухом димові піропатрони - цілком можливо!
Втім - я не спеціаліст у цьому, тож вітаю думку експертів!
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29.09.2024 17:41 Ответить
В усякому випадку - логічно. Не будуть же вони у палаючому танку 5 км їхати, ще й з причепом ??
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29.09.2024 18:17 Ответить
100% це димова завіса - придати дізельку в мотор.
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29.09.2024 20:06 Ответить
у випускний колектор, якщо бути точнішим
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30.09.2024 09:19 Ответить
Приходила. Но при повторном внимательном просмотре я увидел, что там больше пыли чем дыма, однако по правому борту реально что-то горит.
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29.09.2024 21:41 Ответить
Ну то задайте собі просте питання: якщо це пожежа і зовні є така кількість диму, яка кількість диму всередині і як може працювати екіпаж?
Там фільтр протигазу здохне за хвилину!
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29.09.2024 22:55 Ответить
Добре, спробую ще українською.
Якщо придивитися уважніше, то видно, що там більше пилу ніж диму. Як ліворуч, так і праворуч "дим" йде з-під гусень, а саме на рівні передніх катків. Щось насправді димить на правій "надгусеневій полиці", можливо з якоїсь скрині ЗІП, чи якись гумові елементи захисту. Вибух дійсно був не слабкий, але, вочевидь, поверхневий, бо те що туди прилетіло напевно було осколковим, а не комулятивним. Чи то броня витримала, чи то динамічний захист допоміг, але єкіпаж мождиво що отримав лише дзвін у вухах, тому міханік зміг продовжути й надалі вести танк, бо в нього не сталося радікальних пошкоджень "несумісних з життям".
Отже, немає там ані полум'я, ані диму від яких могли б загинути екіпажі танків. Танкі можуть долати водні перешкоди із повним зануренням, а також там є протиатомний захист. От же, при зачинених люках зовнішний дим досить довго не зашкоджатиме екіпажу.
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30.09.2024 19:43 Ответить
як гидко чути від наших командирів кацапський язік!!!!!!!!!!!
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29.09.2024 17:18 Ответить
Заміни їх на фронті.
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29.09.2024 17:33 Ответить
Відміни закони і країну.
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29.09.2024 18:20 Ответить
Які закони заважають?А про країну взагалі не зрозуміло
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29.09.2024 19:52 Ответить
розмовляти державною на війні (фронті) ??
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30.09.2024 05:29 Ответить
То тоді нехай змінять країну проживання, бо в Україні є своя мова.
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29.09.2024 20:56 Ответить
Чого це ви пан з Європи так репетуєте ??
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29.09.2024 18:18 Ответить
але те, що вони твою сраку захищають, то ж не гидко?
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29.09.2024 19:47 Ответить
о олежка кацап свої 5 копійок вставив ! йди паркан будуй мексиканці лізуть !
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29.09.2024 20:29 Ответить
Курщина?
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29.09.2024 17:44 Ответить
Теж про це подумав!
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29.09.2024 17:51 Ответить
..Есть такое опасение что экипаж второго танка может задохнуться в дыму, если он там..
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29.09.2024 18:04 Ответить
Наші хлопці Герої ,
Молодці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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29.09.2024 18:05 Ответить
Клас.
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29.09.2024 21:30 Ответить
 
 