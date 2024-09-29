Пошкоджений танк Leopard 2, з палаючою баштою, рятує з поля бою наш Т-72. ВIДЕО

На одному із напрямків фронту німецький танк Leopard 2 українських бійців отримав удар від ворога, однак нашим воїнам вдалося витягнути з поля бою ще й пошкоджений дружній танк Т-72.

Це зафіксував дрон бійців підрозділу "Khorne Group" 116-ої окремої механізованої бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

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