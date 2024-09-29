Пошкоджений танк Leopard 2, з палаючою баштою, рятує з поля бою наш Т-72. ВIДЕО
На одному із напрямків фронту німецький танк Leopard 2 українських бійців отримав удар від ворога, однак нашим воїнам вдалося витягнути з поля бою ще й пошкоджений дружній танк Т-72.
Це зафіксував дрон бійців підрозділу "Khorne Group" 116-ої окремої механізованої бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Втім - я не спеціаліст у цьому, тож вітаю думку експертів!
Там фільтр протигазу здохне за хвилину!
Якщо придивитися уважніше, то видно, що там більше пилу ніж диму. Як ліворуч, так і праворуч "дим" йде з-під гусень, а саме на рівні передніх катків. Щось насправді димить на правій "надгусеневій полиці", можливо з якоїсь скрині ЗІП, чи якись гумові елементи захисту. Вибух дійсно був не слабкий, але, вочевидь, поверхневий, бо те що туди прилетіло напевно було осколковим, а не комулятивним. Чи то броня витримала, чи то динамічний захист допоміг, але єкіпаж мождиво що отримав лише дзвін у вухах, тому міханік зміг продовжути й надалі вести танк, бо в нього не сталося радікальних пошкоджень "несумісних з життям".
Отже, немає там ані полум'я, ані диму від яких могли б загинути екіпажі танків. Танкі можуть долати водні перешкоди із повним зануренням, а також там є протиатомний захист. От же, при зачинених люках зовнішний дим досить довго не зашкоджатиме екіпажу.
Молодці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️