Прикордонники знищили російську вантажівку, ліквідували трьох окупантів, а також атакували опорні пункти. ВIДЕО
FPV-дронами та з мінометів прикордонники бригади "Гарт" завдали втрат піхоті та техніці ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
"Найсмачнішою серед знищених цілей стала вантажівка "Урал", що рухалася неподалік від Вовчанська. Вогневих уражень зазнали також опорні пункти з особовим складом противника, в результаті чого трьох загарбників ліквідовано, десятьох – поранено", - повідомили бійці.
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