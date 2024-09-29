УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10546 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
4 705 0

Прикордонники знищили російську вантажівку, ліквідували трьох окупантів, а також атакували опорні пункти. ВIДЕО

FPV-дронами та з мінометів прикордонники бригади "Гарт" завдали втрат піхоті та техніці ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

"Найсмачнішою серед знищених цілей стала вантажівка "Урал", що рухалася неподалік від Вовчанська. Вогневих уражень зазнали також опорні пункти з особовим складом противника, в результаті чого трьох загарбників ліквідовано, десятьох – поранено", - повідомили бійці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші бійці дронами-камікадзе уразили кілька одиниць ворожої бронетехніки на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17551) Держприкордонслужба ДПСУ (6039) знищення (7352)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 