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Пограничники уничтожили российский грузовик, ликвидировали трех оккупантов, а также атаковали опорные пункты. ВИДЕО

FPV-дронами и из минометов пограничники бригады "Гарт" нанесли потери пехоте и технике врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

"Самым вкусным среди уничтоженных целей стал грузовик "Урал", который двигался неподалеку от Волчанска. Огневым поражениям подверглись также опорные пункты с личным составом противника, в результате чего трое захватчиков ликвидированы, десять - ранены", - сообщили бойцы.

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Автор: 

армия РФ (19375) Госпогранслужба (6475) уничтожение (7023)


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