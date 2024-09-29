Пограничники уничтожили российский грузовик, ликвидировали трех оккупантов, а также атаковали опорные пункты. ВИДЕО

FPV-дронами и из минометов пограничники бригады "Гарт" нанесли потери пехоте и технике врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

"Самым вкусным среди уничтоженных целей стал грузовик "Урал", который двигался неподалеку от Волчанска. Огневым поражениям подверглись также опорные пункты с личным составом противника, в результате чего трое захватчиков ликвидированы, десять - ранены", - сообщили бойцы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наши бойцы дронами-камикадзе поразили несколько единиц вражеской бронетехники на Купянском направлении. ВИДЕО