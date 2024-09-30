Український танк чистить окоп від окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментом бойової роботи екіпажу українських танкістів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно десантування штурмової групи із броні, вихід танка на бойову позицію, попередню зачистку окопів від окупантів двома пострілами із танкової гармати і захід українських піхотинців на позцію для остаточної зачистки.

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