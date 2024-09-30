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Український танк чистить окоп від окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментом бойової роботи екіпажу українських танкістів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно десантування штурмової групи із броні, вихід танка на бойову позицію, попередню зачистку окопів від окупантів двома пострілами із танкової гармати і захід українських піхотинців на позцію для остаточної зачистки.

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Автор: 

армія рф (17551) танк (2071) штурм (237) знищення (7352)


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Топ коментарі
+26
Дуже гарна і корисна робота наших танкістів 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️

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30.09.2024 10:55
+21
Шикарна робота 30-ки !
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30.09.2024 10:50
+10
Ну так як компресором пилюку з обладнання
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30.09.2024 11:03
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Шикарна робота 30-ки !
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30.09.2024 10:50 Відповісти
Дуже гарна і корисна робота наших танкістів 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️

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30.09.2024 10:55 Відповісти
Ну так як компресором пилюку з обладнання
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30.09.2024 11:03 Відповісти
***** кацапам! - всього в нас в рази менше - танків снарядів ракет - за літаки и мови нема
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30.09.2024 11:08 Відповісти
Оце прочистив дупу підарам🤣. Дяка хлопцям
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30.09.2024 11:31 Відповісти
Слава ЗСУ
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30.09.2024 11:49 Відповісти
Слава мастерам заголовков на Цензоре. Я подумал он их гусеницами подавит.
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30.09.2024 12:06 Відповісти
Красиво.
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30.09.2024 14:49 Відповісти
Суперово.
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30.09.2024 15:11 Відповісти
Хлопці, таум один узкій хер в поле сіганув... не у
пустіть.
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30.09.2024 15:35 Відповісти
т-64 у роботі.Порядок у танкових військах ЗСУ !
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30.09.2024 18:56 Відповісти
 
 