"Воха - звичайний смертоносний воїн". Фільм пам’яті головного сержанта роти 4-ої бригади НГУ. ВIДЕО

У боях за Україну загинув Володимир Іващенко, позивний "Воха" – головний сержант роти 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Рубіж".

Він зустрів початок війни в Мексиці з нареченою, програміст з великими кар‘єрними перспективами поїхав на відпочинок, але після 24 лютого 2022 року повернувся, щоб стати на захист Батьківщини та приєднатися до своєї бригади "Рубіж", сформованої в 2016 році за стандартами НАТО.

Десятки боїв - Київщина, Луганщина та Донеччина. Поранення в Бахмуті, що дозволяло звільнитися за станом здоров‘я. А згодом і вагітна дружина. 3 травня "Воха" вийшов на своє останнє завдання і загинувши, врятував життя побратиму.

Детальніше про це, - дивіться далі у фільмі про службу українського воїна на ютуб-каналі Бутусов Плюс, повідомляє Цензор.НЕТ.

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