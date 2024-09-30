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"Воха - звичайний смертоносний воїн". Фільм пам’яті головного сержанта роти 4-ої бригади НГУ. ВIДЕО

У боях за Україну загинув Володимир Іващенко, позивний "Воха" – головний сержант роти 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Рубіж".

Він зустрів початок війни в Мексиці з нареченою, програміст з великими кар‘єрними перспективами поїхав на відпочинок, але після 24 лютого 2022 року повернувся, щоб стати на захист Батьківщини та приєднатися до своєї бригади "Рубіж", сформованої в 2016 році за стандартами НАТО.

Десятки боїв - Київщина, Луганщина та Донеччина. Поранення в Бахмуті, що дозволяло звільнитися за станом здоров‘я. А згодом і вагітна дружина. 3 травня "Воха" вийшов на своє останнє завдання і загинувши, врятував життя побратиму.

Детальніше про це, - дивіться далі у фільмі про службу українського воїна на ютуб-каналі Бутусов Плюс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сили оборони знищили дві російські БМД в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3600) Національна гвардія (1545)


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Вічна пам'ять і слава воїну 🤝
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30.09.2024 19:33 Відповісти
Про таких Героїв потрібно знімати фільми, а не про татарових, які ніби вбивали в Києві чеченців-брехунів і корупціонерів. Такі хлопці віддали своє життя, щоб була Україна і українці. Царство Небесне воїну і світла пам'ять!
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30.09.2024 20:00 Відповісти
Царство Небесне Герою! Слава!
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30.09.2024 22:51 Відповісти
Svitla,vi4na Pam'yat'...🙏
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01.10.2024 10:15 Відповісти
Боляче(((. Боляче усвідомлювати, що Україна втрачає таких своїх синів..
До землі уклін тобі, Воїне! Спочивай з миром, Герой. Батькам співчуття і вдячність за те, що виховали такого синочка.
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01.10.2024 10:25 Відповісти
 
 