Сутки на Донетчине: РФ 31 раз обстреляла область, погибли 2 человека, 3 ранены. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска 30 сентября 31 раз били по Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека, трое ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

4 человека ранены в Сухих Ялах Кураховской громады, повреждено 7 домов, еще по 2 дома повреждены в Горняке и Кураховке. Россияне убили 1 человека в Мирнограде, 1 ранен. 11 частных домов, 4 многоэтажки, 2 админздания и инфраструктурный объект повреждены в Белицком Добропольской громады повреждены. В Покровске 1 дом разрушен и 2 повреждены. В Удачном повреждены 7 домов и 2 админздания.

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Краматорский район

Один дом разрушен, повреждены 11 в Ямполе Лиманской громады. В Святогорске повреждены 4 социальных учреждения. В Яблоновке Ильиновской громады повреждены 2 объекта. В Константиновке повреждены дом, админздание и 2 нежилых помещения.

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Бахмутский район

В Часовоярской ТГ повреждены 10 частных домов, многоэтажка и нежилое здание. В Сиверске погиб человек, повреждены 3 дома.

В течение 30 сентября оккупанты 31 обстреляли территорию Донецкой области. Эвакуирован 801 человек, в том числе 42 ребенка.

Также, за минувшие сутки россияне убили 2 жителей Донетчины: в Мирнограде и Северске. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения.

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