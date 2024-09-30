Россияне обстреляли Мирноград в Донецкой области. Один человек погиб, еще один - получил ранение. ФОТО
В понедельник, 30 сентября, оккупанты ударили по Мирнограду, что в Донецкой области. В результате вражеского обстрела один человек погиб, еще один - получил ранения.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадавший получил осколочное ранение левой голени. Мужчину госпитализировали, его состояние - средней тяжести.
Также сообщается, что из-за вражеской атаки были повреждены два многоквартирных дома.
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