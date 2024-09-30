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Росіяни обстріляли Мирноград на Донеччині. Одна людина загинула, ще одна - дістала поранення. ФОТО

У понеділок, 30 вересня, окупанти вдарили по Мирнограду, що в Донецькій області. Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждалий зазнав осколкового поранення лівої голені. Чоловіка госпіталізували, його стан - середньої тяжкості.

Окупанти вдарили по Мирнограду

Також повідомляється, що через ворожу атаку було пошкоджено два багатоквартирні будинки.

Дивіться також: РФ обстріляла Мирноград, Костянтинівку та Слов’янську ОТГ: Постраждали 7 осіб. ФОТО

Автор: 

обстріл (28717) Донецька область (8595) Мирноград (68)


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