Рашисты обстреляли 3 района Донетчины: есть жертвы и разрушения. ФОТО

За прошедшие сутки, 29 сентября 2024 года, войска РФ продолжали обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Курахово поврежден инфраструктурный объект, в Островском - 4 дома, в Горняке - многоэтажка и частные дома, в Солнцево - предприятие. В Покровской громаде 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 5 частных домов; в Лысовке погиб человек, поврежден дом; в Покровске повреждены частный дом, многоэтажка, хозяйственная постройка и 3 админздания.

Краматорский район

В Константиновке ранен человек, повреждены 8 частных домов, 3 торговых павильона, аптека, админздание, предприятие, инфраструктурный объект, 4 газопровода и 4 линии электропередач.

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Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и 3 многоэтажки.







Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты пытаются закрепиться в многоэтажках и окрестностях Угледара.