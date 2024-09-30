Рашисти обстріляли 3 райони Донеччини: є жертви та руйнування. ФОТО

Минулої доби, 29 вересня 2024 року, війська РФ продовжували обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Кураховому пошкоджено інфраструктурний об'єкт, в Острівському - 4 будинки, у Гірнику - багатоповерхівку і приватні будинки, у Сонцівці - підприємство. У Покровській громаді 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 5 приватних будинків; у Лисівці загинула людина, пошкоджено будинок; у Покровську пошкоджено приватний будинок, багатоповерхівку, господарчу споруду і 3 адмінбудівлі.

Краматорський район

У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 8 приватних будинків, 3 торговельні павільйони, аптеку, адмінбудівлю, підприємство, інфраструктурний об'єкт, 4 газогони і 4 лінії електропередач.

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Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.







Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти намагаються закріпитись у багатоповерхівках й околицях Вугледару.