Рашисти обстріляли 3 райони Донеччини: є жертви та руйнування. ФОТО
Минулої доби, 29 вересня 2024 року, війська РФ продовжували обстрілювати територію Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Кураховому пошкоджено інфраструктурний об'єкт, в Острівському - 4 будинки, у Гірнику - багатоповерхівку і приватні будинки, у Сонцівці - підприємство. У Покровській громаді 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 5 приватних будинків; у Лисівці загинула людина, пошкоджено будинок; у Покровську пошкоджено приватний будинок, багатоповерхівку, господарчу споруду і 3 адмінбудівлі.
Краматорський район
У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 8 приватних будинків, 3 торговельні павільйони, аптеку, адмінбудівлю, підприємство, інфраструктурний об'єкт, 4 газогони і 4 лінії електропередач.
Бахмутський район
У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти намагаються закріпитись у багатоповерхівках й околицях Вугледару.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль