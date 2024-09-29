Доба на Донеччині: через ворожі обстріли є жертви, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТО

Війська РФ минулої доби, 28 вересня 2024 року, продовжували обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Курахівській громаді поранено 2 людини і пошкоджено 10 об'єктів у Сонцівці, поранено людину і пошкоджено 2 будинки у Костянтинопольському, пошкоджено 2 будинки в Дальньому, автівки в Курахівці; пошкоджено багатоповерхівки у Кураховому. У Ясеновому Покровської громади 3 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 4 приватні будинки, крамницю і 5 автівок; у Покровську пошкоджено соціальний заклад і 2 будинки.

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Краматорський район

В Олександро-Калиновому Іллінівської громади пошкоджено 3 об'єкти.

Бахмутський район

У Сіверську поранено людину, пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і 6 нежитлових приміщень.





