Сутки на Донетчине: из-за вражеских обстрелов есть жертвы, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТО

Войска РФ за прошедшие сутки, 28 сентября 2024 года, продолжали обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Кураховской громаде ранены 2 человека и повреждены 10 объектов в Сонцовке, ранен человек и повреждены 2 дома в Константинопольском, повреждены 2 дома в Дальнем, автомобили в Кураховке; повреждены многоэтажки в Курахово. В Ясеново Покровской громады 3 человека погибли и 1 ранен, повреждены 4 частных дома, магазин и 5 автомобилей; в Покровске повреждено социальное учреждение и 2 дома.

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Краматорский район

В Александро-Калиновом Ильиновской громады повреждены 3 объекта.

Бахмутский район

В Северске ранен человек, повреждены 3 дома. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, многоэтажка и 6 нежилых помещений.





