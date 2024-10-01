У 72-й бригаді ЗСУ заперечують повне захоплення Вугледару окупантами, - ЗМІ

Російські війська не захопили повністю місто Вугледар Донецької області.

Про це повідомили Суспільному джерела в 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні вдень начальник ОВА Філашкін сказав, що окупанти перебувають "майже в центрі міста", ввечері проєкт DeepState написав про окупацію міста російською армією.

"Наказу про вихід з міста бригада не отримувала", - сказав співрозмовник видання.

Зазначається, що проти 72-ї окремої механізованої бригади у місті Вугледар стоять щонайменше п'ять бригад армії РФ. Росіяни кинули на штурми міста свіжі та навчені підрозділи.

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