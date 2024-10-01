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Новини Війна
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У 72-й бригаді ЗСУ заперечують повне захоплення Вугледару окупантами, - ЗМІ

вугледар

Російські війська не захопили повністю місто Вугледар Донецької області.

Про це повідомили Суспільному джерела в 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні вдень начальник ОВА Філашкін сказав, що окупанти перебувають "майже в центрі міста", ввечері проєкт DeepState написав про окупацію міста російською армією.

"Наказу про вихід з міста бригада не отримувала", - сказав співрозмовник видання.

Зазначається, що проти 72-ї окремої механізованої бригади у місті Вугледар стоять щонайменше п'ять бригад армії РФ. Росіяни кинули на штурми міста свіжі та навчені підрозділи.

Також читайте: Бої за Вугледар стали одними з найкривавіших для РФ за всю війну, - Forbes

Автор: 

72 окрема механізована бригада (243) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+21
Нема сенсу там вже щось тримати. Головне, це життя наших героїв - воїнів.

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02.10.2024 00:15
+19
Сотні мільярдів - це бл мізер? Скільки ракет власного виробництва можна було на ці гроші зробити. Ааа, підожди я ж забув , хтось же задля відкатів з великого будівництва , позакривав нахрєн всі ті ракетні програми. А тепер ви бл світлі зейла розказуєте про якийсь мізер?
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02.10.2024 01:30
+12
Військкор-блогер Мірошніков https://t.me/myro_shnykov/6215 повідомляє :

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02.10.2024 00:06
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Військкор-блогер Мірошніков https://t.me/myro_shnykov/6215 повідомляє :

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02.10.2024 00:06 Відповісти
Чому в росіян вийшло кинути 5 свіжих і навчених бригад. Свіжих і не думаю, що добре навчених через те, що новачки. Свіжі.
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02.10.2024 00:07 Відповісти
З п'яти залишилося лише три. А більше резерву в них немає - це все.
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02.10.2024 00:14 Відповісти
Про Бахмут так тоже иксперды помнится говорили что после таких потерь раще трудно будет восстановиться и ее наступление зоглохнет.Интересно,что эти иксперды станут трындеть после захвата
Курахово с Селидово или даже Покровска
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02.10.2024 03:48 Відповісти
Все у них есть. На сто Угледаров хватит мяса.
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02.10.2024 09:26 Відповісти
Ето вам только кажется.
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02.10.2024 10:10 Відповісти
Тому що їх в 5 раз більше, і їхні розміри і полігони, що неможливо нам обстріляти, на відміну від наших, дозволяють їм в безпеці підготовляти все нові і нові резерви на цю війну. Ваша плоска логіка не може прийти до даного ствердження мабуть. А ще Ви можливо думаєте, чому Україна, економіка якої дорівнює місячному експорту енергоносіїв з рф і котра повинна утримувати мільйонну армію не може виготовити стільки ж ракет і не обстріляти всі військові бази і аеродроми рф?
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02.10.2024 00:35 Відповісти
Нэхер було цим гидам 3 роки до нападу красти на дорогах!
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02.10.2024 00:45 Відповісти
Сотні мільярдів - це бл мізер? Скільки ракет власного виробництва можна було на ці гроші зробити. Ааа, підожди я ж забув , хтось же задля відкатів з великого будівництва , позакривав нахрєн всі ті ракетні програми. А тепер ви бл світлі зейла розказуєте про якийсь мізер?
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02.10.2024 01:30 Відповісти
бот подоляцький-реєстрація 14 липня 2024 гоку. зате на великому крадівництві доріг і корупційних схемах зеленої влади та закриття ракетної програми Україна стала надзвичайно могутньою? про оман, чонгар, вагнергейт не забудь. зелена ******, тобі й війна мізки не додала.
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02.10.2024 09:32 Відповісти
І як таке сталося, що deepstate, в черговий раз, розповсюдив дезінформацію під час воєнного

стану?

І що цікаво, цей deepstate таке робить вже не перший раз.

Тільки навіщо цензор.нет опублікував неперевірену інформацію?
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02.10.2024 00:12 Відповісти
У Німеччині коли публікують новини з України про війну чи з інших країн пишуть велику плашку, що це неперевірені новини від сторін конфлікту.
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02.10.2024 00:15 Відповісти
А чому Ви - жінки і чоловіки, котрі маґть право на виїзд, не залишились в Україні і не підтримуєте тил і ВВП власної країни і не допомагаєте їй у цій війні, а як щурі втекли з потопаючого корабля й ще винуєте тих громадян, що залишились тут, але не у війську? Ви що зовсім рамки втратили?
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02.10.2024 00:41 Відповісти
Сумніваюся, що можу щось робити у 70 років...
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02.10.2024 00:57 Відповісти
Заклик йде не до Вас, а до мільйонів і мільйонів жінок і чоловіків у віці 18-60 років, що скористалися війною і втекли, залишаючи Україну на загибель. А Вам 70 річним, у зв'язку з неможливістю допомогти я б порадив взагалі мовчати і не висловлювати своїх нікому непотрібних порад. Якщ Ви не можете фізично допомогти, то й не коментуйте і не надавайте порад під кожним постом на Цензорі, і не вчіть молодих як їм поводитись під час війни - сидіть собі тихенько і займайтеся своїми пенсійними справами
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02.10.2024 01:04 Відповісти
Не під кожним постом і далеко не кожен день. Просто висловлюю думку як і всі люди.
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02.10.2024 01:12 Відповісти
Розумію вашу позицію і бажаю вам пережити цю війну.
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02.10.2024 01:13 Відповісти
Дякую. Бажаю всім нам якось пройти через ці темні часи і залишитись головне живими - далі якось буде
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02.10.2024 01:18 Відповісти
А ти шо такого робиш бл, якщо дозволяєш собі розказувати іншим як правильно нелоха любити?
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02.10.2024 01:32 Відповісти
Та ти шо,прямо розум і совість нації розцвірінькався.Своєю матньою спочатку керувати навчись а потім повчай кого в дзеркалі побачиш.Звідки ж ви ,дебіли, вилазите.
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02.10.2024 03:19 Відповісти
Щось дуже ****** на подоляцького провокатора:
Мене читають: 0Я читаю: 0Реєстрація: 14.07.2024
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02.10.2024 09:57 Відповісти
не мели дурниць.

На цій гілці обговорюють дезінформацію від deepstate.
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02.10.2024 00:15 Відповісти
Завтра - позавтру та дезінформація стане інформацією. Яка хрін різниця?
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02.10.2024 00:35 Відповісти
Хотів би я подивитися, наприклад, у 1941, щоб зробили би з тими, хто передчасно почав кричати, що Мінськ впав?
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02.10.2024 10:14 Відповісти
Всеодно об'єктивну ситуацію це не міняє. А її замовчування і накази "тримати останній сарай крайньої хати" призводять до нікому непотрібних втрат.
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02.10.2024 10:20 Відповісти
Це все повинен казати Генштаб. А в 1941 товаришам з depst вже в нквд зуби рашпілем сточували б.
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02.10.2024 10:23 Відповісти
Бачу тоскуєте сильно за союзом, і дівчата гарніші тоді були і дрючок стояв...
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02.10.2024 12:42 Відповісти
По Фрейду ви бачите. Я вам співчуваю.
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02.10.2024 13:11 Відповісти
Думаю відійшли і обстрілюють росіян з усього що мають.
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02.10.2024 00:16 Відповісти
Нема сенсу там вже щось тримати. Головне, це життя наших героїв - воїнів.

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02.10.2024 00:15 Відповісти
подолякоскот пише що вуглелар впав і добре, тобі самому ригати не хочеться від того що ти мразь?
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02.10.2024 00:22 Відповісти
Щиро надіюсь що всі оті фото з трьохкольоровими ганчірками в Вугледарі це фейк, але щось нехороші асоціації пішли з "контролем" Соледара, Бахмуту, Авдіївки... Десь ми це вже бачили.
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02.10.2024 00:20 Відповісти
На жаль це не фейк. Це зачистка Вугледару.
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02.10.2024 09:29 Відповісти
https://t.me/stanislav_osman/7244
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02.10.2024 01:08 Відповісти
Головне зберегти життя бійців ЗСУ.
Кацапи дорого заплатити за Вугледар.
Триматися за руїни міста до останнього...
Нехай "фортеці" залишаються в минулому!
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02.10.2024 01:14 Відповісти
Може зразу до кордону? Щоб зберегти життя.
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02.10.2024 09:30 Відповісти
А що ви пропонуєте?
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02.10.2024 10:24 Відповісти
Для початку перестати брехати люлям. Може, ще хоч трохи менше красти.
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02.10.2024 11:00 Відповісти
Зрозуміло. Харе кіздеть, баришня сруцкая.
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02.10.2024 12:32 Відповісти
Що ти весь час ниєш? Ниєш, ниєш. Так, десь програли, десь виграли. Під Вовчанськом сотню кацапа забили і є відеодокази, розтрощили техніку кацапа, а ти ниєш весь час.

І це не образа тебе - це констатація факту.
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02.10.2024 13:09 Відповісти
Якщо їх так багато(як пишуть 1 до 12), то чому туди не наносяться масові удари ? Тобто коли кацапи йдуть , вони перед собою все знищують і приходять на руїни, а ми їх не знищуємо навіть на тих руїнах. Що це за війна така?
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02.10.2024 01:26 Відповісти
З дивану не видно різницю, як можна утримувати позиції в напівзруйнованих будівлях під орківськими півтонними кабами та як їх утримувати під максимум нашою артой та мінометами з дронами. Отака війна.
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02.10.2024 09:01 Відповісти
І не розказуйте,що нема чим. 120 дронів летить за сотні км, щоб спалити один сарай.
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02.10.2024 01:36 Відповісти
Проти наступаючої піхоти треба використовувати артилерію а не дрони, а її не вистачає. Дякуємо за це партнерам
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02.10.2024 08:23 Відповісти
Отож. Артиллерия решает, и минометы. Минометами до сих пор не обеспечили достаточно, а это примитивное оружие.
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02.10.2024 09:47 Відповісти
Подякуй зермакам
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02.10.2024 10:00 Відповісти
Говорять Снайпер

Вугледар… місто за яке боролися ми всі, місто за яке поклали життя хлопці з різних підрозділів, місто де я зустрів війну зі зброєю.

Я впевнено казав, що треба бути долбойобом, щоб допустити оточення наших хлопців, але хтось таки знайшовся.

Дотримались до того, що бійцям довелося виходити з боями, під ударними дронами, малими групами, залишаючи поранених на розстріл ворогу.

«БП» в клітинці напроти прізвища мого знайомого з 72 ОМБр…

https://t.me/stanislav_osman/7244
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02.10.2024 01:42 Відповісти
ГОНЧАРЕНКО, [01.10.2024 19:44]
Ізраїль-Іран. То таке.

Сьогодні росіяни окупували Вугледар.

Умєров має піти у відставку. Негайно.

https://t.me/oleksiihoncharenko/43733

ГОНЧАРЕНКО, [01.10.2024 19:45]
Це - жах. Ми втратили місто, яке утримували більше двох років.

Що в цей день робить наш міністр?

Це позор.

https://t.me/oleksiihoncharenko/43734
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02.10.2024 02:02 Відповісти
Вийшли всі! Навіщо говорити неправду?
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02.10.2024 05:55 Відповісти
Тому що так наказала совкова наволоч в генштабі.
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02.10.2024 06:46 Відповісти
Щас кацапы набросают видео с расстрелами наших раненых и поенных. Собственно уже есть.
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02.10.2024 09:33 Відповісти
Ссилочку скиньте.
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02.10.2024 10:15 Відповісти
Вчора на цьому ресурсi.
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02.10.2024 11:03 Відповісти
Що "вчора на цьому ресурсі"? На покровському напрямку?

Харе кіздеть.
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02.10.2024 12:31 Відповісти
Та що вже там заперечувати.
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02.10.2024 06:09 Відповісти
"Після встановлення факту часткового оточення підрозділів 72-ї бригади ЗСУ наказу на відступ вона не отримувала. Тепер в повне оточення потрапила більша частина особового складу бригади. Вся відповідальність за це повністю лежить на військово-політичному керівництві країни - Баргілевич, Сирський, Зеленський. " https://timeze2019.blogspot.com/
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02.10.2024 07:53 Відповісти
Без правди, і тільки правди - ніяк.

29.‎08.‎2024

150 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Судячи по ситуації на фронті остаточна втрата Україною контролю за територією Донецької області режимом Зеленського успішно реалізована і це питання 5-7 наступних днів . Про саботаж і зупинення наступу ЗСУ на Курському напрямку ми вже повідомляли. Режим Зеленського реалізував домовленості з Росією.

20.‎08.‎2024 Хроніка "Можете вважати наступ в Курській області закінченим."

11.‎09.‎2024
Підрозділам ЗСУ віддано наказ про згортання операції на території Курської області і поетапного відходу на попередні позиції. Ми повідомляли 20.‎08.‎2024 Хроніка "Можете вважати наступ в Курській області закінченим."

Суджа ужє дома?
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02.10.2024 09:06 Відповісти
Денис, пока не удалили ваш пост: ну,зраду в Курске не нужно искать. Отходят наши, потому как иначе их уничтожат. А пойманными на улицах воевать невозможно.
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02.10.2024 09:54 Відповісти
Публікація за 11 вересня. Сьогодні 2 жовтня. Рівно три тижні.
50 кілометрів пішки долається за два дні.
Всі підрозділи давно вже мали покинути свящєнную русскую зємлю.
За межами якої їм, звісно, нічого не загрожує: росія ж ніколи не порушувала чужі кордони.
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02.10.2024 09:59 Відповісти
Нахрен ,взагалі, потрібна була ця курська операція? Це запланований провал , відволікання сил ЗСУ від необхідних напрямків.Ще один успіх кротячої влади
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02.10.2024 10:14 Відповісти
В радянській армії, як маленькій так і великій, немає такого поняття як тактичний відступ.
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02.10.2024 10:39 Відповісти
Який сенс заперечувати очевидне? Це не 1943-й, купа відео на різних ресурсах.
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02.10.2024 10:45 Відповісти
Тому що "Наказу про вихід з міста бригада не отримувала". Відповідно відступати не мають права. Маячня звісно, але схоже генерали просто не хочуть брати відповідальність.
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02.10.2024 12:56 Відповісти
Да, как вообще можно воевать без прикрытия с воздуха или хотя бы адекватной ответки КАБами по позициям **********???
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02.10.2024 11:33 Відповісти
Генштаб знову наступив на ті самі граблі. Про ротацію та вивід 72-ї бригади з Вугледара - Том Купер https://ipress.ua/articles/genshtab_znovu_nastupyv_na_ti_sami_grabli_pro_rotatsiyu_ta_vyvid_72i_brygady_z_vugledara__tom_kuper_362893.html
"…нікому з української сторони не спало на думку ввести хоча б один свіжий батальйон, провести якусь контратаку (наприклад, на північний фланг російського наступу на Вугледар з боку Пречистівки) аби допомогти витягти 72-гу. Навіщо це робити, коли у 72-ї тим часом закінчується продовольство, медикаменти та пальне, і, схоже, вона була змушена залишити велику кількість поранених, які потребують евакуації?

Замість цього, на тлі хаосу, що виник, Генштаб займається заміною командира бригади на полковника Олександра Охріменка (який наразі є командиром одного з механізованих батальйонів бригади). Ймовірно, тому, що в кращих традиціях ЗСУ, типова українська дріб'язкова боротьба вже йде повним ходом.

Наприклад, "офіцери 72-ї" мали б скаржитися, що саме Мар'яна Безугла "неправильно повідомила про ротацію цієї бригади як про відхід", причому зробила це публічно, тим самим давши росіянам знати про зручний момент у часі. Після цього врсп перекинули підкріплення і атакували, і саме тому (зруйноване) місто зараз не витримує удару...

А як щодо того, як легко можна було б уникнути цієї катастрофи, якби Генштаб виконував свою роботу? Наприклад, подбати про вчасну ротацію повністю виснаженої 72-ї мехбригади? Або написати цю кляту нову доктрину, щоб всі офіцери ЗСУ були підготовлені відповідно до досвіду цієї війни, а не на основі 70 з гаком років радянського досвіду Другої світової війни - і не виникало б проблем при кожній черговій ротації підрозділів?"
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02.10.2024 12:57 Відповісти
 
 