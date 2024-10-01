У 72-й бригаді ЗСУ заперечують повне захоплення Вугледару окупантами, - ЗМІ
Російські війська не захопили повністю місто Вугледар Донецької області.
Про це повідомили Суспільному джерела в 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Сьогодні вдень начальник ОВА Філашкін сказав, що окупанти перебувають "майже в центрі міста", ввечері проєкт DeepState написав про окупацію міста російською армією.
"Наказу про вихід з міста бригада не отримувала", - сказав співрозмовник видання.
Зазначається, що проти 72-ї окремої механізованої бригади у місті Вугледар стоять щонайменше п'ять бригад армії РФ. Росіяни кинули на штурми міста свіжі та навчені підрозділи.
Топ коментарі
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Курахово с Селидово или даже Покровска
стану?
І що цікаво, цей deepstate таке робить вже не перший раз.
Тільки навіщо цензор.нет опублікував неперевірену інформацію?
Мене читають: 0Я читаю: 0Реєстрація: 14.07.2024
На цій гілці обговорюють дезінформацію від deepstate.
Кацапи дорого заплатити за Вугледар.
Триматися за руїни міста до останнього...
Нехай "фортеці" залишаються в минулому!
І це не образа тебе - це констатація факту.
Вугледар… місто за яке боролися ми всі, місто за яке поклали життя хлопці з різних підрозділів, місто де я зустрів війну зі зброєю.
Я впевнено казав, що треба бути долбойобом, щоб допустити оточення наших хлопців, але хтось таки знайшовся.
Дотримались до того, що бійцям довелося виходити з боями, під ударними дронами, малими групами, залишаючи поранених на розстріл ворогу.
«БП» в клітинці напроти прізвища мого знайомого з 72 ОМБр…
https://t.me/stanislav_osman/7244
Ізраїль-Іран. То таке.
Сьогодні росіяни окупували Вугледар.
Умєров має піти у відставку. Негайно.
https://t.me/oleksiihoncharenko/43733
ГОНЧАРЕНКО, [01.10.2024 19:45]
Це - жах. Ми втратили місто, яке утримували більше двох років.
Що в цей день робить наш міністр?
Це позор.
https://t.me/oleksiihoncharenko/43734
Харе кіздеть.
29.08.2024
150 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Судячи по ситуації на фронті остаточна втрата Україною контролю за територією Донецької області режимом Зеленського успішно реалізована і це питання 5-7 наступних днів . Про саботаж і зупинення наступу ЗСУ на Курському напрямку ми вже повідомляли. Режим Зеленського реалізував домовленості з Росією.
20.08.2024 Хроніка "Можете вважати наступ в Курській області закінченим."
11.09.2024
Підрозділам ЗСУ віддано наказ про згортання операції на території Курської області і поетапного відходу на попередні позиції. Ми повідомляли 20.08.2024 Хроніка "Можете вважати наступ в Курській області закінченим."
Суджа ужє дома?
50 кілометрів пішки долається за два дні.
Всі підрозділи давно вже мали покинути свящєнную русскую зємлю.
За межами якої їм, звісно, нічого не загрожує: росія ж ніколи не порушувала чужі кордони.
"…нікому з української сторони не спало на думку ввести хоча б один свіжий батальйон, провести якусь контратаку (наприклад, на північний фланг російського наступу на Вугледар з боку Пречистівки) аби допомогти витягти 72-гу. Навіщо це робити, коли у 72-ї тим часом закінчується продовольство, медикаменти та пальне, і, схоже, вона була змушена залишити велику кількість поранених, які потребують евакуації?
Замість цього, на тлі хаосу, що виник, Генштаб займається заміною командира бригади на полковника Олександра Охріменка (який наразі є командиром одного з механізованих батальйонів бригади). Ймовірно, тому, що в кращих традиціях ЗСУ, типова українська дріб'язкова боротьба вже йде повним ходом.
Наприклад, "офіцери 72-ї" мали б скаржитися, що саме Мар'яна Безугла "неправильно повідомила про ротацію цієї бригади як про відхід", причому зробила це публічно, тим самим давши росіянам знати про зручний момент у часі. Після цього врсп перекинули підкріплення і атакували, і саме тому (зруйноване) місто зараз не витримує удару...
А як щодо того, як легко можна було б уникнути цієї катастрофи, якби Генштаб виконував свою роботу? Наприклад, подбати про вчасну ротацію повністю виснаженої 72-ї мехбригади? Або написати цю кляту нову доктрину, щоб всі офіцери ЗСУ були підготовлені відповідно до досвіду цієї війни, а не на основі 70 з гаком років радянського досвіду Другої світової війни - і не виникало б проблем при кожній черговій ротації підрозділів?"