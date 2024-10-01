Росіяни окупували Вугледар, - DeepState

Аналітики проєкту DeepState повідомляють, що російські війська захопили Вугледар.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.

"Кацапи окупували Вугледар — виродки публікують вивішені ганчірки на всіх куточках міста. Останні дні оборони немає бажання коментувати, все одно нічого не зміниться. Честь тим, хто боровся, і тим, кого вже немає з нами", - пишуть у DeepState.

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Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

Аналітики проєкту DeepState заявили, що російська армія зуміла зайти у Вугледар зі заходу та півдня.

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