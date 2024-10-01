Россияне оккупировали Угледар, - DeepState

Аналитики проекта DeepState сообщают, что российские войска захватили Угледар.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал осинтеров.

"Кацапы оккупировали Угледар - ублюдки публикуют вывешенные тряпки на всех уголках города. Последние дни обороны нет желания комментировать, все равно ничего не изменится. Честь тем, кто боролся, и тем, кого уже нет с нами", - пишут в DeepState.

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Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

Аналитики проекта DeepState заявили, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга.

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