Россияне оккупировали Угледар, - DeepState
Аналитики проекта DeepState сообщают, что российские войска захватили Угледар.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал осинтеров.
"Кацапы оккупировали Угледар - ублюдки публикуют вывешенные тряпки на всех уголках города. Последние дни обороны нет желания комментировать, все равно ничего не изменится. Честь тем, кто боролся, и тем, кого уже нет с нами", - пишут в DeepState.
Ситуация в Угледаре
Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.
Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.
Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.
Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.
В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.
Аналитики проекта DeepState заявили, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга.
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https://bukvy.org/u-72-j-brygadi-***********-informacziyu-pro-povne-zahoplennya-vugledara/
мдаааа ..... deepstate
А взагалі цікаво, а хто такі deepstate, та яку відповідальність вони можуть нести за таку брехню.
Чи захопили росіяни весь Вугледар: що відповіли у 72-й бригаді
https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/chi-zahopili-rosiyani-ves-vugledar-scho-vidpovili-u-72-y-brigadi-743417.html
Таке питання: а щоб зробили з "аналітиками" deppstate за розповсюдження дезухі, ну, наприкоад, в 1943 році?
Які ж це аналітики deepstate - вони не аналітики. Хай би СБУ з такими аналітиками попрацювало.
«Народ принял решение умереть…
Кто я такой, чтобы спорить с волей народа?»
Лесь Подеревянский, 2019 год.
А действительно, кто из врагов Украины всех враговее? Кто больше ворог Украины - Зеленский или Пыня Кабаев? Вопросы такие задают наши мудрые граждане.
Однако же, каждому ёжику известно, что у большинства украинцев главный враг - Порошенко. Помните мем «жмурку обнимаю», запущенный в Украину народным депутатом Деркачем? И даже сейчас, когда Деркач стал московитским сенатором от Астрахани, украинские дебилы повторяют этот мем. Ну вот скажите, что в голове у организма, мнящего себя патриотом, и повторяющего тезисы открытого врага? И это при том, что президент Порошенко сам своим пешком наделал верх ошибок, за которые его можно и нужно критиковать! Нет же, тупые украинцы повторяют постоянно «жмурку обнимаю»… Нет, все-таки я с каждым годом все больше убеждаюсь, что отдельная хромосома есть не только в московитах.
Давайте подробно опишу свою, личную классификацию врагов Украины.
Первый или главный враг Украины - наглухо не обучаемый мудрый украинский нарид (тм). Нарид, обладающий явным суициидальным стремлением. Нарид, которому Всевышний дает исключительный шанс на развитие и процветание раз в столетие, и каждое столетие этот шанс мудрый нарид уверенно сливает в унитаз.
Не верите мне - поверьте Художнику:
https://dl-news.defence-line.org/wp-content/uploads/2024/09/-306 Художник о народе
Если кто-то считает, что у Украины еще есть шанс на развитие и процветание в 21 веке, то я вас разочарую. Шанса нет. И мы, и наши дети, и даже наши внуки будем выживать, а не жить. Жить в Украине с каждым годом труднее, сами видите. Жить в эмиграции очень даже тяжело, не все выдерживают. Но жребий брошен, жернова судьбы завертелась, назад дороги нет. Впереди те же самые кровь, пот и слезы, о которых говорил сэр Черчилль, и от которых так отчаянно хотел отпетлять мудрый нарид (тм).
Постоянно повторяю и буду повторять - систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. Да, можно ошибиться на выборах, поверить сладким вещам и проголосовать за ничтожество. Но по результатам правления ничтожества можно и нужно увидеть ошибочность своего выбора и закрыть дорогу ничтожеству во власть навсегда.
Но наш мудрый народ продолжает считать, что не ошибся с выбором в 2019 году. Рейтинг президента Зеленского уверенно торчит свыше 50%. Да вы и сами это знаете даже без опросов, все общаются с коллегами на работе, с соседями, со знакомыми и родственниками. И вы сами видите количество граждан, поддерживающих нового украинского нанофюрера.
Значит, на нее нравится политика нынешней зеленой власти. Ну флаг в задницу такому нарыду, ученая Дарвина в действии, планета избавляется от лиц с отсутствием естественного интеллекта.
Мне не нравится теория, что народ хороший, но его испортила московская пропаганда. Можно верить, что виновата пропаганда до конца 2019 года. Но уже 2024 год. Всем известны и действия и бездействие зеленой власти. Здесь на пропаганду ничего не спишешь. Нравятся нариду кровавые шашлыки - жрите в обе руки. Дрочите на саммиты мира, смотрите телемарафон и молитесь великому Зе, вот пример молитвы:
https://dl-news.defence-line.org/wp-content/uploads/2024/09/-305 Молитва Зе
А еще одним критерием того, что главный враг Украины - это мудрый нарид Украины, для меня есть полные залы ржащей публіки на выступлениях квартала 95. Животных на скотобойню гонят палками, а эти деньги платят за то, чтобы им мозги вынесли.
Второй по значимости враг Украины - президент Зеленский. Все эти слуги цвета соплей - никто. Если бы не мазохистская любовь мудрого народа к Зеленскому и кварталу, то никто бы и не узнал ничего о слугах.
К президенту Зеленскому кто и что знал об Ермаке, Безуглуе, Стефанчуке, Тищенко, или, прости господи, Арахамию? Эти новые лица очень ярко проявили себя за эти пять с половиной лет. Их ничтожность проявляется во всем, даже воровать нормально не умеют, все тупо и топорно. И главное, что их объединяет - все они пролезли во власть только благодаря Зеленскому и тоже исчезнут вместе с ним.
Президент Зеленский убивает Украину, в прямом смысле. Правление Зеленского по своим катастрофическим последствиям уже превысило крушение Голодомора прошлого века. Украина в 2024 году занимает первое место в мире по уровню смертности (18,6 на 1000 человек) и находится на одном из последних мест по уровню рождаемости (1,22 на 1000 человек). Миллионы граждан Украины уехали из страны и уже никогда не вернутся. Пишут, что в консульства Украины за границей уже подано более миллиона заявлений.
Зеленский не начинал войну. Но Зеленский сделал все, чтобы Украина ее проиграла и продолжает это делать. А в том, что война длится уже два с половиной года, по версии Зеленского, виноват Запад. Не дает, мало дает, ревнует к рейтингу самого большого. Очень скоро мы услышим, что Запад зарабатывает на крови, потому и хочет продолжения войны.
Ну и как бонус для мудрого народа - вечное президентство Зеленского. Верещали, что Порох забронзовел? Хотели новых молодых лиц? Желания исполняются. Будут вам молодые лица, пока не постареют.
Третий по значимости враг, конечно же, Пыня Кабаев. Но это враг открытый, известный. Пыня не рядится в патриотах Украины, а просто говорит, что Украины не существует, как и украинцев.
Открытый враг, ведущий против нас войну более 10 лет, отказывающий нам право на жизнь, нашу землю, наш язык и нашу культуру. Как еще можно назвать Пыню, кроме как враг? А как многие представители мудрого украинского народа называют Зеленского? Вот и разница между открытым и скрытым врагом!
Украину уничтожают изнутри зеленые мрази во главе с Зеленским.
Проект закона о госбюджете на 2025 год. Вот этим органам зеленой власти предусмотрено увеличить фонд оплаты труда (взял у Нины Южаниной):
ВРУ (аппарат) - на 26,2%,
Офис Президента - на 11,2%,
КМУ - на 19,7%,
НАБУ - на 28, 2%,
Прокуратура - на 25,8%,
Специализированная антикоррупционная прокуратура - на 71,2%,
БЕБ - на 75%,
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку - на 49,6%,
Счетная палата - на 38,2%,
НАПК - на 7,4%,
суды - на 9,3%,
налоговая - на 39,3%,
таможня - на 15,4%,
Госфинмониторинг - на 7,7%,
СНБО - на 6,3%,
Министерство финансов - на 4,3%.
ВСУ в списках нет. Байден, Шольц и Порошенко должны будут удерживать ВСУ и поднимать зарплаты парням.
Кстати, на офис Ермака планируется в 2025 году выделить 3,5 млрд гривен. В 2024 году бюджет опы составляет 1,1 млрд гривен.
Выводы сами делайте. И помните, что в стране Афганистан тоже полагали, что США будут помогать им вечно, ведь столько денег в страну вложили…
Главная смертельная проблема Украины в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги.
Вугледар… місто за яке боролися ми всі, місто за яке поклали життя хлопці з різних підрозділів, місто де я зустрів війну зі зброєю.
Я впевнено казав, що треба бути долбойобом, щоб допустити оточення наших хлопців, але хтось таки знайшовся.
Дотримались до того, що бійцям довелося виходити з боями, під ударними дронами, малими групами, залишаючи поранених на розстріл ворогу.
https://t.me/stanislav_osman/7244
Сирського під трибунал!
ЗСУ розформовують IT-частини, під загрозою робота DELTA, - військові-айтівці
На умовах анонімності військові ЗСУ заявили про «розвал» двох спеціалізованих IT-частин та загрозу DELTA й іншим пов'язаним проєктам. Про це написало https://hromadske.ua/suspilstvo/232114-u-zsu-zaiavyly-pro-zahrozu-znyshchennia-viyskovykh-it-proyektiv-cherez-rozval-***********-iaki-yikh-stvoriuvaly Hromadske , інформацію підтвердила розвідувальна спільнота https://t.me/informnapalm/23054 InformNapalm
За словами військовослужбовців, дві спеціалізовані частини, набрані з досвідчених представників ІТ-компаній, були створені ще на початку повномасштабного вторгнення. Завданням підрозділів була розробка систем для ситуаційної обізнаності та розвідки. Багато військових мали й бойовий досвід та були обізнані з реальними проблемами. Наразі розробленими системами та https://itc.ua/ua/novini/ua-drone-id-tehnologiya-rozpiznavannya-droniv-svij-chuzhyj-dlya-systemy-keruvannya-boyem-delta/ пов'язаними з ними , як DELTA, користуються «всі структури, які є в нашій країні» та «понад триста підключених підрозділів».
Майже одразу після зміни керівників ЗСУ на початку 2024 року надійшла заборона https://itc.ua/ua/novini/sumisna-z-f-16-**********-vijskova-systema-delta-uspishno-projshla-testy-nato-ta-gotova-do-integratsiyi-z-zahidnoyu-tehnikoyu/ використання DELTA , інтегрованої з системами, розробленими зазначеними підрозділами. Втім, рішення було скасоване після скарг міністра оборони та військовим https://itc.ua/ua/novini/sekretna-zbroya-nato-********-pryyednalasya-do-merezhi-bojovyh-laboratorij-alyansu/ партнерам України за кордоном . Але натомість почалося фактичне розформування самих частин-розробників.