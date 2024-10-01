В течение дня россияне атаковали Никопольщину более 15 раз: применяли артиллерию и дроны-камикадзе
1 октября оккупанты более 15 раз атаковали населенные пункты Никопольского района Днепропетровской области артиллерией и дронами-камикадзе
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Более полутора десятков раз в течение дня враг бил по Никопольщине. Атаковал район артиллерией и дронами-камикадзе", - написал он.
В частности, прилетало по Никополю, Червоногригорьевской, Марганецкой, Покровской и Мировской громадах.
"Повреждена инфраструктура. Люди невредимы", - добавил Лысак.
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