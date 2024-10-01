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Новости Война
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В течение дня россияне атаковали Никопольщину более 15 раз: применяли артиллерию и дроны-камикадзе

Нікопольщина

1 октября оккупанты более 15 раз атаковали населенные пункты Никопольского района Днепропетровской области артиллерией и дронами-камикадзе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Более полутора десятков раз в течение дня враг бил по Никопольщине. Атаковал район артиллерией и дронами-камикадзе", - написал он.

В частности, прилетало по Никополю, Червоногригорьевской, Марганецкой, Покровской и Мировской громадах.

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"Повреждена инфраструктура. Люди невредимы", - добавил Лысак.

Автор: 

Никополь (1040) Лысак Сергей (110) Днепропетровская область (4004)


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