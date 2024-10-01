Протягом дня росіяни атакували Нікопольщину понад 15 разів: застосовували артилерію і дрони-камікадзе

1 жовтня окупанти понад 15 разів атакували населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області артилерією і дронами-камікадзе

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Понад півтора десятка разів протягом дня ворог бив по Нікопольщині. Атакував район артилерією і дронами-камікадзе", - написав він.

Зокрема, прилітало по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах.

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"Пошкоджена інфраструктура. Люди вціліли", - додав Лисак.