Протягом дня росіяни атакували Нікопольщину понад 15 разів: застосовували артилерію і дрони-камікадзе
1 жовтня окупанти понад 15 разів атакували населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області артилерією і дронами-камікадзе
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Понад півтора десятка разів протягом дня ворог бив по Нікопольщині. Атакував район артилерією і дронами-камікадзе", - написав він.
Зокрема, прилітало по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах.
"Пошкоджена інфраструктура. Люди вціліли", - додав Лисак.
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