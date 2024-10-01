УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10552 відвідувача онлайн
Новини Фото
1 006 1

Окупанти з вечора не припиняли обстрілів Нікопольщини з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. ФОТОрепортаж

Надвечір атакували Нікополь дроном-камікадзе, з "граду" обстріляли Марганецьку громаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі ворог обстріляв з артилерії Нікополь, Покровську та Червоногригорівську громади. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Марганецькій громаді потрощені три багатоповерхівки.

"За уточненою інформацією, через вчорашній обстріл у Нікополі пошкоджений  пʼятиповерховий будинок. Скрізь минулося без загиблих та постраждалих", - зазначив Лисак.

В інших районах Дніпропетровщини було спокійно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували авто енергетиків на Дніпропетровщині, без постраждалих, - Міненерго

Нікопольщина
Нікопольщина
Нікопольщина
Нікопольщина
Нікопольщина
Нікопольщина

Автор: 

обстріл (28717) Нікополь (1208) Дніпропетровська область (3778)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 