Окупанти з вечора не припиняли обстрілів Нікопольщини з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. ФОТОрепортаж

Надвечір атакували Нікополь дроном-камікадзе, з "граду" обстріляли Марганецьку громаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі ворог обстріляв з артилерії Нікополь, Покровську та Червоногригорівську громади. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Марганецькій громаді потрощені три багатоповерхівки.

"За уточненою інформацією, через вчорашній обстріл у Нікополі пошкоджений пʼятиповерховий будинок. Скрізь минулося без загиблих та постраждалих", - зазначив Лисак.

В інших районах Дніпропетровщини було спокійно.

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