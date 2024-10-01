Окупанти з вечора не припиняли обстрілів Нікопольщини з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. ФОТОрепортаж
Надвечір атакували Нікополь дроном-камікадзе, з "граду" обстріляли Марганецьку громаду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вночі ворог обстріляв з артилерії Нікополь, Покровську та Червоногригорівську громади. На щастя, обійшлося без постраждалих.
У Марганецькій громаді потрощені три багатоповерхівки.
"За уточненою інформацією, через вчорашній обстріл у Нікополі пошкоджений пʼятиповерховий будинок. Скрізь минулося без загиблих та постраждалих", - зазначив Лисак.
В інших районах Дніпропетровщини було спокійно.
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