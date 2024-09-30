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Новини Війна
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Росіяни атакували авто енергетиків на Дніпропетровщині, без постраждалих, - Міненерго

Росіяни атакували авто енергетиків на Дніпропетровщині

Російські війська атакували авто ремонтної бригади енергетиків на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

"Під час огляду повітряної лінії автомобіль ремонтної бригади був уражений БПЛА, персонал не постраждав", - зазначили там.

Протягом минулої доби через обстріли та бойові дії зафіксовано знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях.

"У Запорізькій області внаслідок падіння уламків БПЛА на підстанції вимикалось обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишились 1212 абонентів.

У Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

У Донецькій області через бойові дії вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались", - додали у Міненерго.

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Автор: 

Міненерго (1408) Дніпропетровська область (3778)


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