Россияне атаковали авто энергетиков на Днепропетровщине, без пострадавших, - Минэнерго

Российские войска атаковали авто ремонтной бригады энергетиков на Днепропетровщине.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

"Во время осмотра воздушной линии автомобиль ремонтной бригады был поражен БПЛА, персонал не пострадал", - отметили там.

За прошедшие сутки из-за обстрелов и боевых действий зафиксировано обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях.

"В Запорожской области в результате падения обломков БПЛА на подстанции выключалось оборудование, при этом обесточивались бытовые потребители. Всего без электроснабжения остались 1212 абонентов.



В Харьковской области в результате боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.



В Донецкой области из-за боевых действий выключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались", - добавили в Минэнерго.

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