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Более 10 раз россияне атаковали Никопольщину в течение дня: погиб 1 человек. ФОТОрепортаж

29 сентября оккупанты более 10 раз били по населенным пунктам Никопольского района из тяжелой артиллерии. Целился и дронами-камикадзе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В Никополе во время вечернего обстрела россияне убили 80-летнюю женщину. Пострадал и мужчина. Его госпитализировали. Территорию города еще обследуют. Среди поврежденного на сейчас - многоэтажка", - рассказал Исак.

Также в Марганецкой громаде побиты трактор и авто.

Немалые разрушения в Покровской. Там артснарядами россиян изуродованы 3 дома местных и столько же хозяйственных построек. Задело гараж, машину, мопед, заборы, линии электропередач.

Громко было также в Мировской громаде.

Также смотрите: Рашисты обстреляли Марганец: двое раненых, повреждены дома, ЛЭП и газопроводы. ФОТОрепортаж

Наслідки російських обстрілів Нікопольщини 29 вересня

Місце влучання російського снаряду на Нікопольщині
Росіяни влучили в трактор на Нікопольщині
Знищена росіянами автівка на Нікопольщині

Автор: 

обстрел (27366) Никополь (1038) Днепропетровская область (3997)


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лучше бы мировому сообществу не рисковать - ударит не ударит...
а прихвостни, думаю, продолжать яд террор не будут, оно им не надо
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29.09.2024 19:01 Ответить
3,14ідарюги кончені,зовсім ... .
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29.09.2024 19:45 Ответить
 
 