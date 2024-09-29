Более 10 раз россияне атаковали Никопольщину в течение дня: погиб 1 человек. ФОТОрепортаж

29 сентября оккупанты более 10 раз били по населенным пунктам Никопольского района из тяжелой артиллерии. Целился и дронами-камикадзе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В Никополе во время вечернего обстрела россияне убили 80-летнюю женщину. Пострадал и мужчина. Его госпитализировали. Территорию города еще обследуют. Среди поврежденного на сейчас - многоэтажка", - рассказал Исак.

Также в Марганецкой громаде побиты трактор и авто.

Немалые разрушения в Покровской. Там артснарядами россиян изуродованы 3 дома местных и столько же хозяйственных построек. Задело гараж, машину, мопед, заборы, линии электропередач.

Громко было также в Мировской громаде.

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