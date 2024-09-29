Более 10 раз россияне атаковали Никопольщину в течение дня: погиб 1 человек. ФОТОрепортаж
29 сентября оккупанты более 10 раз били по населенным пунктам Никопольского района из тяжелой артиллерии. Целился и дронами-камикадзе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"В Никополе во время вечернего обстрела россияне убили 80-летнюю женщину. Пострадал и мужчина. Его госпитализировали. Территорию города еще обследуют. Среди поврежденного на сейчас - многоэтажка", - рассказал Исак.
Также в Марганецкой громаде побиты трактор и авто.
Немалые разрушения в Покровской. Там артснарядами россиян изуродованы 3 дома местных и столько же хозяйственных построек. Задело гараж, машину, мопед, заборы, линии электропередач.
Громко было также в Мировской громаде.
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а прихвостни, думаю, продолжать яд террор не будут, оно им не надо