Понад 10 разів росіяни атакували Нікопольщину протягом дня: загинула 1 людина. ФОТОрепортаж

29 вересня окупанти понад 10 разів били по населеним пунктам Нікопольського району з важкої артилерії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У Нікополі під час вечірнього обстрілу росіяни вбили 80-річну жінку. Постраждав і чоловік. Його госпіталізували. Територію міста ще обстежують. Серед пошкодженого на зараз – багатоповерхівка", - розповів исак.

Також у Марганецькій громаді побиті трактор та авто.

Чималі руйнування у Покровській. Там артснарядами росіян понівечені 3 оселі місцевих і стільки ж господарських споруд. Зачепило гараж, машину, мопед, паркани, лінії електропередач.

Гучно було також у Мирівській громаді.

Читайте: Окупанти били по Нікопольщині з артилерії та БпЛА: Пошкоджено птахоферму. У Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи. ФОТОрепортаж





