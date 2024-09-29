Понад 10 разів росіяни атакували Нікопольщину протягом дня: загинула 1 людина. ФОТОрепортаж
29 вересня окупанти понад 10 разів били по населеним пунктам Нікопольського району з важкої артилерії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"У Нікополі під час вечірнього обстрілу росіяни вбили 80-річну жінку. Постраждав і чоловік. Його госпіталізували. Територію міста ще обстежують. Серед пошкодженого на зараз – багатоповерхівка", - розповів исак.
Також у Марганецькій громаді побиті трактор та авто.
Чималі руйнування у Покровській. Там артснарядами росіян понівечені 3 оселі місцевих і стільки ж господарських споруд. Зачепило гараж, машину, мопед, паркани, лінії електропередач.
Гучно було також у Мирівській громаді.
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а прихвостни, думаю, продолжать яд террор не будут, оно им не надо