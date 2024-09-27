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Окупанти били по Нікопольщині з артилерії та БпЛА: Пошкоджено птахоферму. У Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи. ФОТОрепортаж

Російські війська протягом дня 27 вересня атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, вдарили по Кривому Рогу, а вночі випустили ракету по Дніпру.

Про наслідки російських атак розповів голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

Так, протягом дня агресор атакував Нікопольщину артилерією та БпЛА. Потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька, Покровська громади.

Унаслідок обстрілів пошкоджена птахоферма. Загинуло близько тисячі курей. Люди не постраждали.

Обстріли Нікопольщини 27 вересня
Обстріли Нікопольщини 27 вересня

Також читайте: Рашисти вдарили по адмінбудівлі у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди (оновлено)

Кривий Ріг

У Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами шукають ще одну людину.

Удар по Кривому Рогу 27 вересня
Удар по Кривому Рогу 27 вересня

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Удар по Кривому Рогу 27 вересня

Дніпро

У Дніпрі через нічний ракетний удар, за уточненою інформацією, вибиті шість десятків вікон у 14 будинках та гуртожитку.

Атака на Дніпро 27 вересня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вночі завдав ракетного удару по Дніпру: атакував підприємство

Атака на Дніпро 27 вересня

Крім того, після обіду оборонці неба збили над областю ще один БпЛА.

Автор: 

Дніпро (3283) Кривий Ріг (1358) Нікополь (1205) Дніпропетровська область (3771)


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