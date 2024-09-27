Окупанти били по Нікопольщині з артилерії та БпЛА: Пошкоджено птахоферму. У Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи. ФОТОрепортаж

Російські війська протягом дня 27 вересня атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, вдарили по Кривому Рогу, а вночі випустили ракету по Дніпру.

Про наслідки російських атак розповів голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

Так, протягом дня агресор атакував Нікопольщину артилерією та БпЛА. Потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька, Покровська громади.

Унаслідок обстрілів пошкоджена птахоферма. Загинуло близько тисячі курей. Люди не постраждали.





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Кривий Ріг

У Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами шукають ще одну людину.





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Дніпро

У Дніпрі через нічний ракетний удар, за уточненою інформацією, вибиті шість десятків вікон у 14 будинках та гуртожитку.

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Крім того, після обіду оборонці неба збили над областю ще один БпЛА.