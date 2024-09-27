Наслідки удару РФ по управлінню поліції в Кривому Розі. ФОТО
Внаслідок удару РФ по управлінню поліції в Кривому Розі на Дніпропетровщині є поранені. Тривають рятувальні роботи.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що внаслідок удару руйнувань зазнали будівля районного управління поліції, житлові будинки, автомобілі.
Рятувальні роботи тривають. Інформація щодо постраждалих буде уточнюватися.
Удар по Кривому Рогу 27 вересня
Під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи. Повідомлялось про влучання в адмінбудівлю, під завалами можуть бути люди.
Згодом стало відомо, що удару було завдано по поліцейському управлінню. Постраждали 4 особи.
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Владтмир Пометун
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Илья #579538
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юрий Шмалько #512164
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