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Наслідки удару РФ по управлінню поліції в Кривому Розі. ФОТО

Внаслідок удару РФ по управлінню поліції в Кривому Розі на Дніпропетровщині є поранені. Тривають рятувальні роботи.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок удару руйнувань зазнали будівля районного управління поліції, житлові будинки, автомобілі.

Рятувальні роботи тривають. Інформація щодо постраждалих буде уточнюватися.

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Наслідки удару РФ по управлінню поліції в Кривому Розі 27 вересня
Наслідки удару РФ по управлінню поліції в Кривому Розі 27 вересня

Удар по Кривому Рогу 27 вересня

Під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи. Повідомлялось про влучання в адмінбудівлю, під завалами можуть бути люди.

Згодом стало відомо, що удару було завдано по поліцейському управлінню. Постраждали 4 особи.

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Автор: 

Кривий Ріг (1358) обстріл (28657) Дніпропетровська область (3766)


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3,14дори кацапи.
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27.09.2024 11:52 Відповісти
по ухилянтам не жалко, хотя лучше по тцк
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27.09.2024 12:30 Відповісти
Дурак, иди служить !!!!!!!!!!
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27.09.2024 12:31 Відповісти
Козел ти, Ілья!
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27.09.2024 13:14 Відповісти
 
 